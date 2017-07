Müllheim Polizei nimmt mutmaßliche Fahrraddiebe fest

Die Polizei hat mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen und sucht weitere Zeugen.

Müllheim. Am frühen Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, teilte ein Augenzeuge der Polizei Müllheim mit, dass am Bahnhof in Müllheim fünf Männer gegen Fahrräder treten würden. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche. Durch einen erneuten Hinweis waren die Personen bereits auf dem Weg in Richtung Oberstadt. In der Hauptstraße auf Höhe des Posthalterwegs entledigten sich die jungen Männer eines Fahrrads. Am Schillerplatz konnten zwei der fünf mutmaßlichen Fahrraddiebe sowie ein weiteres Fahrrad festgestellt werden. Die beiden, vermutlich am Bahnhof gestohlenen Fahrräder, wurden durch die Polizei sichergestellt.

Es handelte sich um ein schwarz-rotfarbenes Mountainbike der Marke Rocky sowie um ein schwarz-lilafarbenes Fahrrad der Marke Böttcher. Die Besitzer der beiden Fahrräder oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim unter Tel. 07631/17880 in Verbindung zu setzen.