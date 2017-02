Müllheim/Freiburg. Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der in Freiburg ausgetragen wurde, konnten sich zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Müllheim und Umgebung Preise erspielen. Einigen Ensembles und Solisten gelang auch der Sprung zur nächsthöheren Ebene, dem Landeswettbewerb, der am Wochenende vom 29. April bis 2. März in Heidenheim stattfinden wird.

Das Kontrabassquartett der städtischen Musikschule (Klasse Eva Brüstle) erspielte sich in der Altersgruppe III mit der Punktzahl 23 einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Ihm gehören Marlene Müller (Buggingen), Maximilian Arnold (Freiburg), Julian Wink (Müllheim) und Kim Lynn Winterhalter (Neuenburg) an.

Bei den Blechbläsern qualifizierten sich mit einem ersten Preis für den Landeswettbewerb: Frederik Steinhagen (Müllheim) an der Trompete (25 Punkte), Remi Hess (Müllheim) an der Trompete (25 Punkte), Viktor Lindstedt (Müllheim) an der Trompete (25 Punkte) und Lara Croizat (Müllheim) am Horn (24 Punkte). Die Mehrzahl der jungen Preisträger erhält Unterricht durch Fachlehrkräfte der Städtischen Musikschule in Müllheim.