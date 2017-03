Müllheim Profil der Frick-Mühle schärfen

Von Dorothee Philipp

Die vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Träger des Markgräfler Museums, Museumsverein und Stadt, bewährt sich. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins konnten Vereinsvorsitzende Ulrike Gerth und die Sprecher der Arbeitskreise eine eindrucksvolle Bilanz vorlegen.

Müllheim. Zu Beginn machte Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich deutlich, dass das Museum „ein wichtiges Thema für unsere Stadt“ sei, professionell geführt und gut aufgestellt, wie sich auch jüngst bei einer interdisziplinären Fachtagung mit 60 Teilnehmenden aus verschiedenen fachlichen und politischen Gremien gezeigt habe.

Nach einem Jahrzehnt des Auf- und Ausbaus in beiden Häusern, dem Blankenhorn-Palais und der Frick-Mühle, hat sich jetzt eine Konsolidierungsphase etabliert, in der Professionalität, klare Zuordnungen und weiterhin eine hohe Motivation aller Beteiligten herrschen. „Wir sind auf einem guten Weg“, stellte Jan Merk, Leiter des Museums und Kulturdezernent der Stadt, fest.

Rückblick Er erinnerte im Rückblick an die zahlreichen Ausstellungen im Jahr 2016, angefangen von den als Dauerleihgabe im Museum verbleibenden Papierarbeiten von Bernd Völkle über eine Por­trät-Ausstellung anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Museums-Kunstsammlung bis zur großen Brodwolf-Werkschau. Dazu kamen eine Ausstellung anlässlich der Schenkung der so genannten badischen Bibliothek an das Museum und eine vom Arbeitskreis Archäologie konzipierte und kuratierte Ausstellung „Stein-Zeiten“.

Merk freute sich auch über die Aktivitäten in beiden Häusern, so die Reihe „Kultur in der Mühle“ und andere Veranstaltungen. Auch 2016 konnte wieder eine Gesamt-Besucherzahl von über 10 000 erreicht werden.

Ausblick Im Ausblick kündigte Merk an, dass jetzt die Pflege und Weiterentwicklung der Sammlungen im Fokus stehe, außerdem eine Schärfung des Profils, vor allem der Frick-Mühle. Das Markgräfler Museum sei in der Region das Museum für Kultur und Geschichte des Markgräflerlands, das sei in Absprache mit den Museen in der Nachbarschaft herausgearbeitet worden. Die Frick-Mühle könne sich künftig nicht nur als Museum für Mühlengeschichte, sondern auch als Ort der Technik profilieren, vor allem im Hinblick auf die Nutzung der Wasserkraft, die im Zeitalter der Energiewende wieder ganz aktuell ist.

Arbeitskreise

Für den Arbeitskreis Archäologie hielt Gerd Albrecht Rückschau auf 2016. Immer noch sei man mit dem Abbau der Ausstellung und der Rückgabe der Leihgaben beschäftigt, im Jahr 2017 wolle man sich eine Ruhepause gönnen und habe kleinere Exkursionen und Diskussionsrunden geplant. Inge Hitschler berichtete vom ersten „Erzählcafé“ des Arbeitskreises Stadtgeschichte, das im Elisabethenheim die dortigen Senioren zum „Sprudeln“ gebracht hatte. Die Veranstaltung soll wiederholt werden. Außerdem suche der Arbeitskreis Dokumente wie Briefe, Postkarten und Fotos aus früheren Zeiten mit Bezug auf die Müllheimer Stadtgeschichte.

Der Arbeitskreis Frick-Mühle ist mit 25 Aktiven der größte. Hier gab Helmut Neubauer das Sprecheramt an Wolfgang Hungerbach ab, um einen Generationenwechsel einzuleiten. Viele der Mitglieder sind schon seit über 15 Jahren für die Frick-Mühle aktiv, was eine ganze Reihe von anstrengenden Baumaßnahmen und Planungen erforderte. Das letzte Bauwerk, der offene Schutzbau für den Kollergang aus der Ölmühle Sehringer, wurde 2016 fertiggestellt und vom Museumsverein mitfinanziert.

Der Arbeitskreis Kunst „AKKU“ plant für 2017 eine Ausstellung mit Zeichnungen des niederländischen Künstlers Willem den Ouden. Sein Sujet ist die Weite der Rheinmündung an der Nordsee. Diese Ausstellung soll Teil eines ganzen Zyklus sein, der den Rhein zum Thema hat, kündigte Merk an.

Wahlen

Die Wahlen wurden in offener Abstimmung gehalten. Im Beirat löste Fabian Wildfang Gerhard Engler ab, der sich aus Altersgründen zurückziehen will. Der Arbeitskreis Frick-Mühle wird um Wolfgang Hungerbach erweitert, der auch das Sprecheramt übernommen hat.