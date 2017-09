Müllheim Projekte, die Kinder stark machen

Von Dorothee Philipp

Im vierten Jahr von „Müllheim macht stark“ wurde erstmals die Möglichkeit eröffnet, Fördergelder für Projekte zu beantragen.

Müllheim. Um sich gegen Gewalt aller Art zu wehren, brauchen Menschen – vor allem Kinder – starke persönliche Kompetenzen.

Zahlreiche Partner

Deswegen hat die Stadt Müllheim zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern wie Polizei, Weißer Ring, Betreuungseinrichtungen, Mediathek, VHS, Vereine, Facheinrichtungen und anderen das Projekt „Müllheim macht stark – mach mit“ ins Leben gerufen, eine Aktion, die vor allem an Kinder und Jugendliche adressiert ist, aber auch Angebote für Senioren beinhaltet. 2014 bis 2016 waren die Präventionstage sichtbarer Ausdruck davon, bei denen jährlich rund 1000 Kinder, Eltern und Pädagogen erreicht wurden.

9500 Euro Fördermittel

Mit einem Gemeinderatsbeschluss vom 25. Januar, jährlich 9500 Euro Fördermittel für einzelne, über das ganze Jahr verteilte Projekte zur Verfügung zu stellen, wurde „Müllheim macht stark“ verstetigt und auf eine breitere Plattform gehoben. Jetzt wurden im Rahmen eines Mediengesprächs die Projektpartner und die bisher geförderten Projekte vorgestellt. Man habe sich für das Datum der Präsentation bewusst den Weltkindertag ausgesucht, betonte Bildungsdezernent Michael Kaszubski. Denn auch dieser wurde eingerichtet, um auf die Rechte von Kindern, darunter das Recht auf Schutz vor Gewalt, zu verweisen.

Der Beschluss, mit Haushaltsgeldern in den Einrichtungen und Schulen eigene Projekte zu fördern, ist sehr gut aufgenommen worden, wie die einzelnen Beiträge zeigten. Insgesamt wurden neun Einzelprojekte bezuschusst, die aus einer großen Zahl von Anträgen von einer Auswahlkommission ermittelt wurden. Diese setzt sich aus Mitgliedern des Arbeitskreises Prävention zusammen. Die Kriterien für eine Förderung sind in einer detaillierten Liste definiert, die mit dem Gemeinderatsbeschluss veröffentlicht wurde.

Neun Einzelprojekte

Was wurde gemacht? Da gab es Elternabende mit ausgesuchten Referenten zu verschiedenen Themen rund um Persönlichkeitsstärkung und Resilienz, ein Theaterprojekt, einen Workshop mit Elternnachmittag. Die Britzinger Außenstelle der Rosenburg-Grundschule hatte sogar ein Zirkusprojekt auf die Beine gestellt, das bei zwei Aufführungen in der vollbesetzten Neuenfelshalle gezeigt wurde.

Ein Tanz- und Malprojekt für Flüchtlingskinder, das in den Sommerferien vom städtischen Fachbereich Integration angeboten wurde, war ebenfalls sehr erfolgreich. Um Sprache und Bewegung ging es im Kindergarten Bärenfels, für weitere Projekte im Kindergarten Erlenboden sowie in der Friedrich-Michael-Wild-Grundschule zum Thema Kinderschutz und Selbstschutz wurde das in Kenzingen ansässige KUMU-Team für Gewaltprävention eingebunden.