Müllheim Radboxen für den Bahnhof Müllheim

Müllheim/Neuenburg. Gestern wurden die Bauprogramme des Landes für Radwege an Landes- und Bundesstraßen vorgestellt. Neu aufgenommen in sein Förderprogramm für kommunale Infrastruktur hat das Land 24 Radboxen am Bahnhof Müllheim und den Radweg in der Stadtmitte von Neuenburg.

„Damit können Müllheim und Neuenburg die Situation für Radfahrer ab sofort bis spätestens in vier Jahren deutlich verbessern. Ich setze darauf, dass die Gemeinden so rasch wie möglich einen Förderantrag diesbezüglich stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen-Landtagsabgeordneten Bärbl Mielich.

„Wir wollen das Rad auch für den Alltag attraktiver machen. Dafür brauchen wir ein möglichst lückenloses Netz gut ausgebauter Wege“, sagt Mielich. „Mittelfristig wollen wir erreichen, dass 20 Prozent aller Wege in Baden-Württemberg auf dem Fahrrad zurückgelegt werden.“

Zudem gelte es, den Verkehrsmix aus Radverkehr und ÖPNV zu optimieren, „weswegen mich die Aufnahme der Radboxen am Bahnhof Müllheim besonders freut“, teilt Mielich mit.