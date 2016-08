„Schräg und laut“ ist das Motto der Bad Bellinger Guggenmusik „Rondo Bellinziano“. Derzeit ist bei den Mitgliedern aber in erster Linie schwer schuften angesagt: Seit Juni renovieren sie ihr Vereinsheim – komplett in Eigenleistung. Die Kosten für das Material belaufen sich dennoch auf rund 15 000 Euro. „Um das stemmen zu können, brauchen wir dringend Spenden“, so Vorsitzende Tanja Uhl. Einen beachtlichen Zustupf gab es bereits von der Mary-Stiftung. Von Claudia Bötsch Bad Bellingen. Die Franz-und-Elisabeth-Mary-Stiftung unterstützt die Sanierung mit – passend für einen Fasnachtsverein – 4444,44 Euro. Den symbolischen Scheck hat kürzlich Bürgermeister Christoph Hoffmann als Kuratoriumsvorsitzender übergeben. Um das „Mammutprojekt“ stemmen zu können, hat der Verein, der 1985 gegründet wurde, einen Spendenaufruf gestartet; dazu wurden Firmen, Gastronomiebetriebe und andere Vereine angeschrieben. Weitere kleinere Beiträge seien auch schon eingegangen, berichtet Vereinsvorsitzende Uhl. Seit Juni treffen sich die rund 30 Mitglieder der Fasnachtsgruppe mehrmals die Woche auf der Baustelle. Auch die tropischen Temperaturen, begleitet von zahlreichen Stechmücken, konnten sie nicht abhalten. Die Mitglieder hoffen, bis zum Jahreswechsel mit den Arbeiten am Vereinsheim fertig zu sein. Schon seit rund 20 Jahren hat die Fasnachtsgruppe ihr Domizil an der Straße „Im Grund“, in direkter Nachbarschaft zu Feuerwehr und Tennisplatz. Der Zustand des Vereinsheims, das als Probelokal und Instrumentenlager genutzt wird, sei aber aus gesundheitlichen Gründen „absolut nicht mehr tragbar gewesen“, betont Tanja Uhl den Handlungsbedarf. Als zentrales Problem nennt sie die Feuchtigkeit, die vom nebenanliegenden Hang ins Vereinsheim zieht. Dadurch hatte sich im Lauf der Jahre viel Schimmel zwischen den Wänden und unter dem Boden gebildet. Der Boden sank ein, Trägerbalken wurden morsch, „und das schlimmste Übel war die ungesunde Luft, die sich dadurch gebildet hatte“. Das Problem mit der Feuchtigkeit will man im Zuge der Renovierung auch langfristig in den Griff bekommen. Die Arbeiten sind voll im Gange. Der Boden wurde bereits komplett herausgerissen. Das teils verschimmelte Inventar musste weggeworfen werden. Die Liste der Sanierungsarbeiten ist lang: Die Palette reicht von Maler-, Bodenleger-, Zimmermanns-, Gipser- und Aushubarbeiten über Maurer-, Schreiner-, Elektriker- und Spenglerarbeiten bis hin zu Sanitär- und Heizungsarbeiten. Bisher haben die Vereinsmitglieder schon über 180 Stunden an Eigenleistung vollbracht. Trotz laufender Sanierung gehen übrigens die Proben für die Fasnachtssaison weiter. Gespielt wird so lange eben vor dem Vereinsheim, berichtet Uhl. Das sei durch die abgeschiedene Lage glücklicherweise vorübergehend möglich. n Der Verein freut sich über weitere Spenden. Kontakt: Vorsitzende Tanja Uhl, Tel. 0162/1888916.