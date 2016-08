Von Gymnastik bis hin zum Kurpark-Besuch reichte das Programm der DRK-Sommerfreizeit. 35 freiwillige Helfer machten die „Ferien ohne Kofferpacken“ möglich, unter ihnen waren auch drei Jugendliche und drei Flüchtlinge. Müllheim. In der Woche standen viele Aktivitäten auf dem Programm, begleitet von zahlreichen Begegnungen. „Die Zeit ging so schnell vorbei – es war eine große Freude, wieder mit dabei zu sein“, meinte eine Teilnehmerin beim Abschluss-Ausflug in den Kurpark Bad Krozingen. Für einen reibungslosen Ablauf der Freizeit und dafür, dass keine Langeweile aufkam, sorgten rund 35 freiwillige Helferinnen und Helfer aus dem Team der DRK-Seniorenarbeit. Unter ihnen waren auch drei Jugendliche und drei junge Flüchtlinge aus Eritrea. Mit großem Engagement unterstützen die jungen Frauen und Männer fast täglich das Helfer-Team der DRK-Seniorenarbeit. Die drei jungen Eritreer packten auch beim Auf- und Abbau kräftig mit an. Der Einsatz der Jugendlichen und der drei Flüchtlinge war für die Freizeit eine besondere Bereicherung. „Wir möchten Brücken bauen zwischen Jung und Alt, sowie zwischen Kulturen und Nationen – bei der Sommerfreizeit ist es uns auf besondere Art und Weise gelungen, den Rotkreuz-Gedanken zu leben“, freut sich Frank Schamberger, der die Seniorenfreizeit gemeinsam mit seiner Kollegin Susanne Schmitz organisiert hat. Auch in diesem Jahr hatte das Team der DRK-Seniorenarbeit rund um die ehrenamtlichen Tagesleitungen Elsa Granrath und Monika Eber­hardt den Teilnehmern an den vier Tagen der Freizeit unter dem Motto „Ferien ohne Kofferpacken“ wieder einiges zu bieten: Neben Basteln und Spielen, der morgendlichen Gymnastik und einer heiteren Quiz-Runde stand vor allem das gemeinsame Essen in geselliger Runde im Vordergrund. Der Besuch von Hunden der Lörracher Besuchshunde-Gruppe und das Gedächtnistraining rundeten das Programm ab.