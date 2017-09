Müllheim „Singen macht fit“

Müllheim. Ab Oktober beginnen im Wintersemester der Städtischen Musikschule Müllheim die Kurse und Ensembles für Erwachsene und Jugendliche in der Vokalklasse. Im Monat September kann in die jeweiligen Kurse, die von Anette Hall betreut werden, unverbindlich reingeschnuppert werde, beispielsweise am Mittwoch, 27. September, im Kurs „Just for Fun“, der von 20 bis 21.15 Uhr stattfindet. Nach Stimmübungen werden zwei- und dreistimmige Popsongs und Musicalhits sowie französische Lieder erarbeitet.

Wöchentlich findet am Mittwoch von 10 bis 11 Uhr der Kurs „Singen macht fit“ für Leute ab 60 Jahren statt. Gesungen werden Volkslieder, auch zweistimmig, Schlager und Kanons. Man kann unverbindlich vorbeischauen und mitsingen.

Ebenfalls wöchentlich findet donnerstags von 18 bis 18.45 der Kurs „Quer Beet“ statt. Erfahrene Sängerinnen erarbeiten zwei- und dreistimmige klassische Lieder und machen bisweilen einen Ausflug in die Pop- und Musicalwelt. Neue Sängerinnen sind willkommen.

Neu wird bei entsprechender Nachfrage 14-tägig am Mittwoch ein Aufbaukurs Kompakt II von 19.30 bis 20.15 Uhr angeboten. Stimmbildnerische Grundkenntnisse sind erwünscht.

Der Jugendchor „Power of Singers“ probt mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr. Sängerinnen und Sänger ab zehn Jahre können einsteigen.

Auch Einzelunterricht ist möglich. Weitere Infos im Sekretariat der Musikschule, Tel. 07631/6147 (Rossetti).