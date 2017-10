Müllheim Spätverbindung fährt wieder bis Badenweiler

Müllheim (do). Die Abendanbindung der Buslinie 111 vom Müllheimer Bahnhof Richtung Badenweiler ist für ein weiteres Jahr gesichert. Mehr noch, die Spätverbindung um 22.15 Uhr soll ab Dezember wieder bis nach Badenweiler fahren, denn der dortige Gemeinderat hat beschlossen, dass sich die Kurgemeinde wieder an den Kosten beteiligt, nachdem Badenweiler 2015 als Kofinanzierer aus dem Modell ausgestiegen war. In dieser Zeit verkehrten drei Spätbuslinien, finanziert von der Stadt Müllheim, nur bis nach Niederweiler.

Diese Entscheidung wurde im September 2016 mit einer dünnen Mehrheit gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und bei der Enthaltung der Bürgermeisterin getroffen. Im Dezember 2016 hatte die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Markgräflerland (AGUS) über eine Spendenaktion die Fortführung der letzten Verbindung um 22.15 Uhr nach Badenweiler finanziert in der Hoffnung, dass sich die beiden Kommunen finanziell hier wieder mehr engagieren.

Für einen Finanzierungsbeitrag der Stadt Müllheim in Höhe von 45 430 Euro sind somit folgende Busverbindungen ab Bahnhof Müllheim für ein weiteres Jahr gesichert: montags bis freitags 20.11, 21.08 und 22.15 Uhr, feiertags, samstags und sonntags 20.39 und 22.15 Uhr. Die Fahrgastzählungen zeigten, dass über 80 Prozent der Fahrgäste am Bahnhof Müllheim zusteigen und dass die Spätverbindung um 22.15 Uhr am meisten genutzt wurde.

Die Zählungen haben auch gezeigt, dass die Akzeptanz der Spätbuslinien zwar leicht zugenommen hat, aber immer noch unter einer wirtschaftlich darstellbaren Größe liegt. Dass solche Projekte eine lange Vorlaufzeit brauchen, darauf hatte Martin Richter, Grünen-Stadtrat und AGUS-Mitglied, schon früher hingewiesen. Inzwischen arbeiten Verwaltung und ein Arbeitskreis in Müllheim an einem Mobilitätskonzept, was sich schlecht mit der Streichung von späten Buslinien vertragen würde.