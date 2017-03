Von Alexander Anlicker

Im Mittelpunkt der Müllheimer Sportgala standen die Ehrungen von Einzel- und Mannschaftssportlern sowie von verdienten Ehrenamtlichen.

Müllheim. Insgesamt 15 Einzelsportler sowie elf Mannschaften mit 57 Sportlern wurden von Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich, Klaus Göppert von der Vereinsgemeinschaft Müllheimer Sportvereine und dem Schirmherren Jochen Fischer von den Stadtwerken Müllheim-Staufen ausgezeichnet. Höhepunkt war die Ehrung von Inge Hitschler und Karolin Lilie für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement.

„In unserer Stadt gibt es sie noch – viele Menschen, die sich im Verein engagieren und damit einen ganz wichtigen und wertvollen Beitrag für das gesellschaftliche Leben und die Lebensqualität in unserer Stadt leisten“, sagte Siemes-Knoblich.

Für ihre Verdienste um den Sport wurde die Vorsitzende der Spielvereinigung Alemannia Müllheim, Inge Hitschler, mit dem Ehrendekanter der Stadt ausgezeichnet – das Ehrenglas hat die Gemeinderätin, langjährige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Müllheim-Vevey und Initiatorin der Bürgerinitiative Aktive Unterstadt bereits erhalten.

Schwimmen und vor allem Schwimmunterricht sei Hitsch­lers große Leidenschaft, der sie sich bereits seit mehr als 30 Jahren widme. Besonders der Schwimmunterricht an den Schulen liege ihr am Herzen. Seit neun Jahren geht sie auch regelmäßig mit einer Gruppe türkischer Frauen schwimmen, denen sie auch den Sport beigebracht hat. Darüber hinaus engagiert sie sich seit vielen Jahren im Vorstand der Alemannia, zunächst als Leiterin der Schwimmabteilung und stellvertretende Vorsitzende und seit 2009 als Vorsitzende.

Für mehr als 25 Jahre besonderes ehrenamtliches Engagement wurde die Jazz- und Modern-Dance-Trainerin Karolin Lilie vom Markgräfler Tanzsportclub (MTSC) Müllheim geehrt. Bereits ab ihrem 14. Lebensjahr trainierte sie eine Kindertanzgruppe und tanzte in der ersten „Young Colony of Dance“, die bis in die zweite Bundesliga aufsteigen konnte. Im Jahr 1996 wechselte sie in die „Colony of Dance“ und gründete parallel dazu die Nachwuchsgruppe „Dance Line“ sowie 1996 die Gruppe „Jazz Affairs“. Damit war sie gleichzeitig in drei Leistungsgruppen als Trainerin, Choreografin und aktive Tänzerin unterwegs. 1999 rief sie für die Jugendliga die „Funky Kids“ ins Leben und übernahm im Jahr 2000 als Trainerin und Choreografin mit dieser Gruppe als „New Colony of Dance“ einen verwaisten Oberligaplatz und stieg mit dieser Gruppe in die Regionalliga und im Jahr darauf in die zweite Bundesliga auf. Karolin Lilie engagierte sich auch im Vorstand des MTSC. Die Bürgermeisterin lobte sie bei der Überreichung des Ehrenglases als „Musterbeispiel für ehrenamtlichen Einsatz im Verein“.

Umrahmt wurde die Gala mit Vorführungen der Rope Skipper der Tanzsportabteilung der Alemannia, einer Turnriege des Turnvereins und vom Zirkus Ragazzi. Augenfutter war der Schautanz von Janina Wangler und Florian Siegwolf. Darüber hinaus verblüffte Zauberer Chris Hill das Publikum mit seinen Tricks.