Müllheim Stadt will zum Vermieten bewegen

Von Dorothee Philipp

„Steigende Nachfrage bei einem reduzierten Angebot“, fasst Müllheims Hauptdezernent Dominik Fröhlin das derzeitige Dilemma der Stadt in Bezug auf die Situation der Wohnungssuchenden zusammen. Die Stadt ist spätestens dann vom Gesetz her in der Pflicht, wenn es darum geht, Obdachlosen kurzfristig ein Dach über dem Kopf zu geben.

Müllheim. Mit dem Vorhalten eines eigenen Wohnungsbestandes, der seit Anfang 2016 in einem Eigenbetrieb bewirtschaftet wird, versucht die Kommune, Menschen mit geringem Einkommen bezahlbaren Wohnraum zu bieten. Insgesamt 156 Wohnungen, meist in größeren Mehrfamilienhäusern, stehen in Müllheim dafür zur Verfügung. Eins der größten Mietobjekte ist dabei der Gebäuderiegel in der Goethe­straße mit 46 Wohnungen. Jetzt müssen 16 davon geräumt werden, um kurzfristige Sanierungsarbeiten zu ermöglichen.

Sanierungsbedarf verstärkt Wohnungsnot

Langfristig steht die Generalsanierung des gesamten Gebäudekomplexes an, die aber in mehreren Bauabschnitten erfolgen soll. Den 16 betroffenen Parteien habe man Ersatz angeboten, bis sie wieder in ihre alte Wohnung zurückkehren könnten, sagte Fröhlin. Doch diese Wohnungen fehlen nun auf dem freien Markt für preisgünstigen Wohnraum, was die Wohnungsnot angesichts des hohen Bedarfs jetzt verstärkt.

Stadt hilft Privaten bei Vermietung und nimmt Ängste

Andererseits gibt es in Müllheim Ressourcen an Wohnraum, der nicht vermietet ist, weil die Vermieter das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen bei neuen Mietverhältnissen scheuen. Hier will die Stadt nun mit einer so genannten Mietpatenschaft in Vorleistung gehen: Sie tritt als Mieterin auf, entlastet den Vermieter von allen bürokratischen Aufgaben und vermittelt Personen, die den Verantwortlichen persönlich bekannt sind. „Daran scheitert es oft. Die Vermieter wollen keine Raucher, Trinker oder Leute, die den Müll nicht trennen können“, fasst Fröhlin die Ängste zusammen. Auch Mietnomaden wird es mit dem Mietpatenmodell nicht geben.

Stadt als dritte Partei und Sicherheit mit im Boot

Passen die Partien nicht zusammen, sucht man gemeinsam nach einer anderen Lösung. Nach einer Anmietzeit von etwa einem Jahr kann das Mietverhältnis dann an den Vermieter übergeben werden, der Mustermietvertrag enthält bereits eine solche Klausel, so dass auch hier kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand nötig ist. Ist eine Partie eingezogen, behält die Stadt Kontakt mit dem Vermieter.

Stadt sucht Wohnungen ab etwa 50 Quadratmeter Fläche

„Akut suchen wir Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern ab etwa 50 Quadratmeter Wohnfläche“, informiert Dennis Dirner, Leiter des Eigenbetriebs Wohnwirtschaft. Dabei sollen je nach Ausstattung der Wohnung zwischen sieben und neun Euro Miete pro Quadratmeter bezahlt werden, dabei orientiere man sich an den marktgängigen Mieten in der Stadt, betonte er. Die Stadt rechne in der Phase der Mietpatenschaft mit dem Jobcenter ab, der Vermieter könne sich darauf verlassen, die kompletten Mietkosten zu erhalten. Drei Mietpatenschaften gibt es schon in Müllheim, die guten Erfahrungen damit machten Mut.

Wenn die Häuser in der Goethestraße saniert sind, haben die Mieter die Möglichkeit, wieder in ihre alten Wohnungen zurückzukehren, sagte Fröhlin. Die Miete wird dann zwar leicht ansteigen, aber dafür sei zu erwarten, dass die Heizkosten sinken. Als erste Maßnahme für den Brandschutz wurde vor dem Gebäuderiegel eine befestigte Aufstellfläche für Feuerwehrfahrzeuge geschaffen. Diese seien so schwer, dass eine Rettungsaktion auf möglicherweise durchweichtem Untergrund mit Risiken behaftet sei, erklärte Fröhlin die Tatsache, dass ein Teil der dort befindlichen Gärten geräumt werden musste.