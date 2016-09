Müllheim. „Lore“ – die Arbeitsloseninitiative im Markgräflerland – lädt zu einem Vortrag über Stressbewältigung durch Achtsamkeit ein. Es geht darum, bewusster, sinnvoller und lebendiger zu leben. Der Vortrag findet am Montag, 26. September, um 19 Uhr in Müllheim, im evangelischen Gemeindehaus, Friedrichstraße, statt. Stressbedingte Erkrankungen nahmen in den vergangenen Jahren rasant zu. Die Anforderungen im beruflichen und privaten Bereich werden immer vielfältiger und komplizierter. Zeit- und Leistungsdruck lassen die Menschen mehr und mehr aus ihrer Mitte geraten. Achtsamkeit hilft dabei, sich leichter von automatischen Reaktionsweisen in schwierigen Lebenssituationen zu distanzieren und bewusst im Augenblick zu sein. Dadurch kann leichter eine gesundheitsfördernde Haltung gefunden werden. Die Teilnehmer lernen die grundlegenden Aspekte der Achtsamkeitsarbeit kennen und können erste Erfahrungen mit Basis-Übungen sammeln. Referentin ist die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Gabriele Langner. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Unterstützung sozialer Projekte ist willkommen.