Die Qual der Wahl hatten die Besucher beim Deutsch-Französischen Brotmarkt gestern auf dem Markgräfler Platz. An einer langen Tafel bot sich die ganze schmackhafte Palette des traditionellen Bäckerhandwerks. Es gab eine Vielzahl von Brotsorten sowie Brötchen und Brezeln. Zudem konnten sich Leckermäulchen auch wieder über allerlei süße Teilchen freuen. Von Claudia Bötsch Müllheim. Zehn Bäckereien der Müllheimer Innung und vier Kollegen aus dem elsässischen Mulhouse nahmen an der 16. Auflage des Deutsch-Französischen Brotmarkts teil, der wieder zahlreiche Besucher lockte. Mitangereist war traditionell auch der Bäckerchor aus Mulhouse. Das Angebot reichte von A wie Apfelbrot bis Z wie Zwiebelkuchen. Neben gängigen Backwaren gab es auch Ausgefalleneres wie Gutedel-, Kastanien- oder Rüblibrot. Besonders begehrt waren auch die Baguettes und Croissants der französischen Bäcker, die auch wieder viele süße Verführungen wie „Pain au chocolat“ oder Mandelgi­pfel mitgebracht hatten. Wachsende Konkurrenz durch Backshops Beim Brotmarkt geht es darum, „die Vielfalt, die regionalen Unterschiede und vor allen Dingen die Qualität des Bäckerhandwerks zu zeigen“, betont Obermeister Martin Magnus mit Blick auf die wachsende Konkurrenz von so genannten Backshops in Discounterfilialen. Deutlich machen wolle man die großen Unterschiede zwischen einem Brot, das von einem traditionellen Handwerksbäcker hergestellt wird, und einem Industrieprodukt. Gefrorene Teigrohlinge – oft tausende von Kilometern entfernt hergestellt und dann transportiert – würden in den Filialen in wenigen Minuten auf Knopfdruck fertiggestellt „und gaukeln dem Verbraucher ein Frischgebäck vor“, wobei es sich um „kein Backen, sondern nur Aufwärmen“ handle. Sorgen macht sich Magnus auch um den Nachwuchs – ein Problem, mit dem indes fast alle Handwerksberufe zu kämpfen hätten. „Da sieht es schlecht aus“, meinte der Obermeister der Müllheimer Bäckerinnung im Gespräch mit unserer Zeitung. Die jungen Leute würden vor allem die Arbeitszeiten scheuen. Junge Leute lieber vorm PC als in der Backstube „Alle haben Angst, nachts schaffen zu müssen.“ Zudem sei es so, dass die große Mehrheit der angehenden Auszubildenden einen Arbeitsplatz im Büro und am PC vorziehe. Dabei bringe der Beruf des Bäckers so viele Vorteile und schöne Seiten mit sich, wirbt der Obermeister. Magnus: Nahrhafter und kreativer Beruf Zum einen handle es sich im wahrsten Sinne des Wortes um einen nahrhaften Beruf. Auch biete er viele Möglichkeiten kreativ zu sein, ergänzt Magnus, der den Bäcker auch als „Teig-Bildhauer“ bezeichnet. „Und schließlich haben wir am Nachmittag frei und können bei 30 Grad im Schwimmbad liegen, wenn andere noch im Büro schwitzen müssen.“