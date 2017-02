Müllheim. Die Stadtwerke Müllheim-Staufen sind erneut „Top-Lokalversorger“ in den Kategorien Strom, Gas und Wasser. Das unabhängige Energieverbraucherportal zeichnete das kommunale Versorgungsunternehmen mit dem Siegel aus. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Dr. Uwe Pöhls, Geschäftsführer des Energieverbraucherportals, betonte bei der Übergabe der Urkunden „die hohe Qualität der Versorgung und das gute Preis-Leistungsverhältnis, die die Stadtwerke ihren Kunden anbieten“. Er bescheinigte den Stadtwerken laut Pressemitteilung ein hohes Maß an Transparenz sowohl bezüglich der Preis- als auch der Produktgestaltung. Auch in den Bereichen Kundenservice, Datenschutz und regionalem Engagement habe das Unternehmen wie in den Vorjahren gepunktet. Sowohl beim Gas als auch beim Strom hob Pöhls die günstigen Preise wie auch die vorbildliche ökologische Ausrichtung hervor, heißt es weiter in der Mitteilung.

Angesichts der Diskussionen um die Trinkwasserqualität in Deutschland insgesamt, aber auch in Südbaden, freute Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Fischer die Auszeichnung mit dem Top-Lokalversorger-Siegel für den Wasserbereich besonders. „Anders als in vielen anderen Regionen sind die Nitratwerte bei unserem Wasser weit unter den Grenzwerten“, betont Fischer, „die erneute Auszeichnung zum Top-Lokalversorger macht deutlich, dass wir sowohl bezüglich der Qualität als auch der Bereitstellung und des Services an der Spitze der Trinkwasserversorgung in Deutschland liegen. Wir gehören zu den Top-Fünf in der Republik, das ist natürlich schon eine echte Auszeichnung.“

n Weitere Infos: www.top-lokalversorger.de und www.alemannenenergie.de