Von Elke Klaus-Rettberg

Was die 20 Schüler am Markgräfler Gymnasium in Müllheim im Rahmen ihrer Ausbildung zu Schüler-Medien-Mentoren gelernt haben, konnte sich sehen lassen und beeindruckte das Publikum bei einem Filmabend.

Trickfilme mit Lego-Figuren, Holzpuppen oder bunten Smarties, Spielfilme mit actionreichen Verfolgungs- oder Horrorszenen, künstlerische Grußkarten, Fotostorys zu bekannten Märchen, ein aufgezeichnetes Interview mit dem Schulleiter Andreas Gorgas und sogar ein Radiobeitrag über Bio-Diesel sind entstanden und wurden vorgestellt.

Unter der Leitung von Sandra Tell wurden 20 Schüler aus den Klassenstufen sieben bis zehn im Rahmen des Schüler-Medien-Mentoren-Programms in die Kunst der digitalen Foto-, Video- und Tonbearbeitung eingeführt. So entstanden in 40 Zeitstunden nicht nur tolle Fotografien und Filme, sondern auch Nachwuchsexperten, die das Publikum in kurzen prägnanten Vorträgen mit den wichtigsten theoretischen Grundlagen dieser Künste vertraut machten.

Dieses Wissen werden sie im kommenden Jahr – als Schüler-Medien-Mentoren – in einzelnen Workshops an interessierte Mitschüler weitergeben, berichtete Katharina Lefèvre, die zusammen mit Nadine Gebhard das Projekt am Markgräfler Gymnasium betreut und organisiert.

Im vergangenen Schuljahr waren schon einmal 20 Schüler zu Medien-Mentoren ausgebildet worden. In diesem ersten Kurs ging es weniger um praktische Umsetzungen, sondern in erster Linie um die hochaktuellen Fragen über Internet-Sicherheit, Datenschutz, Urheberrechte und Gefahren im Umgang mit dem Internet und den so genannten „social media“. Auch zu diesen Themen gab es im vergangenen Schuljahr Workshops, Elternabende und Einführungsstunden für die Sechstklässler.

Wie wichtig diese Themen für die Schule und ihre Schüler sind, betonte Schulleiter Andreas Gorgas, der den frisch gebackenen Mentoren die Urkunden überreichte und sich bei den Lehrerinnen Nadine Gebhard und Katharina Lefèvre sowie bei der Kursleiterin vom Landes-Medien-Zentrum, Sandra Tell, für ihre Arbeit bedankte.