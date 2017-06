Müllheim Über den Wolken

Zum mittlerweile 24. Mal hat kürzlich das Segelflugtrainingslager des Markgräfler Luftsportvereines Müllheim stattgefunden. Durch das meist gute Wetter konnten auf dem Segelfluggelände in Müllheim viele Flüge geflogen werden. Die Mitglieder des Müllheimer Vereines konnten hierzu wieder einige Teilnehmer von der benachbarten Sportfluggruppe „Immelmann“ aus Bremgarten begrüssen.

Bis auf einen Tag konnte in der Flugwoche an allen Tagen geflogen werden. Besonders lange und weite Flüge konnten in diesem Jahr allerdings nicht absolviert werden, dafür war das Wetter einfach nicht gut genug. Dafür kamen die vielen – meist jugendlichen – Flugschüler für kurze und nahe Übungsflüge voll auf ihre Kosten.

15-Jähriger absolviert ersten Alleinflug

Einen besonderen Erfolg konnte der erst 15-jährige Flugschüler Matthias Graffelder aus Heitersheim verbuchen. Er konnte erfolgreich seinen allerersten Alleinflug und damit die A-Prüfung absolvieren. Diese beinhaltet drei Starts und Landungen, geschleppt an der Startwinde, unter der Aufsicht von zwei Fluglehrern.

Rund 35 Teilnehmer, darunter viele Familienangehörige, flogen mit zehn Segelflugzeugen sowie Motorsegler und Ultraleicht täglich in der Ausbildung oder zum Training im Streckensegelflug. Insgesamt wurden etwa 250 Flüge in dieser Woche durchgeführt, dabei waren die Flugzeuge mehr als 100 Stunden in der Luft.

Organisiert, geplant und durchgeführt wurde dieses Trainingslager vom Vorsitzenden Arno Breitenfeld, der wieder sehr viel Wert auf gemeinschaftliche Aktionen legte. Die Verpflegung aller Teilnehmer wurde durch Frieda Textor organisiert.

Nach einem gemeinsamen Frühstück aller Teilnehmer jeden Morgen im Clubheim wurden nach einem Wetterbriefing durch Stephan Danner die Organisation und Ziele des Tages besprochen. Anschliessend wurde mit dem Flugbetrieb begonnen. Je nach Wetter wurde entweder ausgebildet oder Streckensegelflug trainiert. Der Tag wurde dann jeweils mit einem gemeinsamen Abendessen abgeschlossen.

Am Abschlussabend fanden sich insgesamt 40 Personen zusammen, die gemeinsam feierten und dem Trainingslager einen schönen und würdigen Abschluss gegeben haben. Das Trainingslager fand bei den Teilnehmern wieder große Zustimmung, sodass sich alle auf das nächste Jahr freuen.

Flugplatzfest

Die Vereinsmitglieder hoffen nun für die nächsten großen Ereignisse der diesjährigen Flugsaison auf gutes Wetter. Der Höhepunkt jeder Saison ist jeweils das Müllheimer Flugplatzfest am letzten Augustwochenende (27. August).