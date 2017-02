Mächtig was los war am Sonntag in der Müllheimer Innenstadt. Weit über 10 000 Fasnachtsfans feierten ausgelassen beim großen Umzug der Narrenzunft „Müllemer Hudeli“. Mehr als 2800 Hästräger vom Kaiserstuhl über die Breisgaumetropole Freiburg und das Markgräflerland bis hin zum Wiesental an den Hochrhein gaben sich ein buntes Stelldichein.

Neben der großen Vielfalt an Hexen, Teufeln, Geistern und allerlei Getier sorgten zahlreiche Guggemusiken für beste Stimmung. Selbst die Umzugsplaketen waren ausverkauft – schätzungsweise mehr als 7500 Zuschauer säumten dicht gedrängt in mehreren Reihen die Umzugsstrecke entlang der Werderstraße und verfolgten das närrische Treiben.

Bei Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen ließ es sich ausgelassen feiern – beim Umzug und natürlich auch anschließend im Narrendorf auf dem Markgräfler Platz.

