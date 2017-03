Müllheim Unfall mit Bus: Fahrgast verletzt

Müllheim. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in Müllheim im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße und Lörracher Straße gekommen. In den Unfall verwickelt waren ein Kia-Fahrer und ein Linienbus. Da es zwischen den Beteiligten zu Missverständnissen über einen Abbiegevorgang gekommen war, mussten beide Fahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Bus musste zudem noch stark abbremsen, wodurch zumindest ein Fahrgast verletzt wurde. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde eine ältere Dame, die sich im Omnibus befand.

Die Polizei Müllheim (Tel. 07631/17880) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach der besagten älteren Dame, da diese als Zeugin in Betracht kommt. Außerdem sucht die Polizei nach weiteren Fahrgästen/Unfallzeugen.