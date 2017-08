Müllheim Unterstützer gesucht

Müllheim. „Das Deutsche Rote Kreuz unterstützen – für mich und andere“: Unter diesem Aspekt läuft derzeit die DRK-Fördermitgliederwerbeaktion im südlichen Markgräflerland von Kandern bis Bad Krozingen. In den nächsten Wochen besuchen junge Studenten der Firma Kober die Haushalte, um neue Fördermitglieder für den DRK-Kreisverband Müllheim zu gewinnen. Der DRK-Kreisverband sei nicht nur ein zuverlässiger Partner in der Unfallrettung und in anderen Notsituationen, sondern auch in den Bereichen des Katastrophenschutzes, dem Notfallnachsorgedienst, dem jährlichen Jugend-Zeltlager, den Bereitschaften, Sanitätswachdiensten und in der Seniorenarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Rund 500 ehrenamtliche Helfer engagieren sich. Um diese Hilfe auch adäquat zu leisten, benötigen die Helfer jedoch Material und Ausrüstung und eine fundierte Ausbildung. Dazu benötige der DRK-Kreisverband Müllheim zusätzliches Geld, das aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht noch zusätzlich erwirtschaftet werden könne. Die Werber treten in Rotkreuz-Kleidung auf und können sich ausweisen. Sie kassieren dabei keine Barbeträge. Bei Fragen zur Fördermitgliederwerbung kann man sich an die DRK-Service-Zentrale wenden, die rund um die Uhr besetzt ist: Tel. 07631/1805-0.