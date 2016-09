19:40 Drei Tote bei Absturz - Flug war Geburtstagsgeschenk

Leutkirch - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe Leutkirch im Allgäu sind der 33 Jahre alter Pilot aus dem bayerischen Kreis Lindau und seine beiden Passagiere aus Österreich ums Leben gekommen. Bei ihnen handelt es sich um eine 26 Jahre alte Frau und einen 28 Jahre alten Mann aus Vorarlberg, wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten. Der Flug soll ein Geburtstagsgeschenk für die Frau gewesen sein. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung versuchten, an dem Wrack Informationen zur Ursache des Unglücks in Erfahrung zu bringen. Zur Unfallzeit herrschte bestes Flugwetter.

18:46 Schulz hält Verhandlungen über Visumfreiheit nicht für gescheitert

Istanbul - Trotz der starren Haltung der Türkei hält EU-Parlamentspräsident Martin Schulz die Verhandlungen über Visumfreiheit nicht für gescheitert. Einen Durchbruch konnte der deutsche SPD-Politiker in Ankara allerdings nicht erzielen. Eine Änderung der türkischen Anti-Terror-Gesetze - die aus Sicht der EU Voraussetzung für die Visumfreiheit ist - lehnte Ministerpräsident Binali Yildirim angesichts der aktuellen Lage erneut ab. Zum jetzigen Zeitpunkt bewege sich aufgrund der Differenzen in dieser Frage nichts, räumte Schulz nach einem Treffen mit Yildirim ein.

18:40 Schwache US-Daten drücken Dax ins Minus

Frankfurt/Main - Enttäuschende US-Konjunkturdaten haben für einen Richtungswechsel am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der zuvor freundliche Dax rutschte in die Verlustzone und schloss 0,55 Prozent tiefer bei 10 534,31 Punkten. Der Eurokurs kletterte auf 1,1194 US-Dollar.

17:29 Steinmeier wirbt vor OSZE für neue Rüstungskontroll-Gespräche

Potsdam - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für neue Rüstungskontroll-Gespräche geworben. Auf einem Treffen mit etwa 40 OSZE-Außenministern in Potsdam warnte Steinmeier vor einer "neuen Phase des Wettrüstens". Deshalb sei es dringend an der Zeit, wieder über Kontrollmaßnahmen zu sprechen. Für seinen Appell habe er aus dem Kreis der insgesamt 57 OSZE-Staaten viel Unterstützung bekommen, sagte der SPD-Politiker.