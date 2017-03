Müllheim. Unter dem Titel „Der verlorene Handschuh“ sind fotografische Impressionen von Karl Braun im Markgräfler Museum zu sehen. Eröffnung der Ausstellung ist am Sonntag, 12. März, 11.15 Uhr.

Ein auf den ersten Blick ganz unspektakulärer Gegenstand rückt in das Zentrum einer Stilllebenserie, die das Museum in einer Foyerausstellung zeigt: der Handschuh. Handschuhe in den verschiedensten Formen, Materialien, Farben und Erhaltungszuständen sind zu sehen – intime Wegbegleiter, die in der Gosse gelandet sind. Inmitten von herbstlichem Laub, Steinen, Pfützen oder Schnee erinnern sie in ihrer Schlichtheit dennoch an große Themen wie Verlust, Vergessen und Abschied.

Karl Braun, in Ostpreußen geboren und seit 1952 in Bad Säckingen zu Hause, hat seit 1990 zahlreiche Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz gezeigt und Bücher über Bad Säckingen und das Wehratal veröffentlicht.

Museumsöffnungszeiten: täglich außer montags von 14 bis 18 Uhr