Müllheim. Der deutsch-französische Brotmarkt steht vor der Tür: Am Donnerstag, 15. September, 9 bis 16 Uhr, laden die Bäckermeister der Müllheimer Innung gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem elsässischen Mulhouse auf den Markgräfler Platz ein. Eine Vielzahl verschiedener Brotsorten, Süßbackwaren, Brötchen und Brezeln warten dort auf die Besucher. Der gemeinsame Brotmarkt jährt sich nun schon zum 16. Mal, erinnert Obermeister Martin Magnus an die Anfänge. Der damalige elsässische Obermeister Jean-Marie Moessner gab zuvor den Anstoß zu dieser schmackhaften Leistungsschau. Damals kannten sich die Bäcker aus dem Markgräflerland und aus der Region von Mulhouse bereits 25 Jahre. Initiator dieser langjährigen Freundschaft war unter anderem Martin Magnus, der den ersten Kontakt suchte. Seither besuchen sich die Bäcker aus dem Elsass und aus dem Markgräflerland regelmäßig, beteiligen sich an Aktionen und tragen gemeinsam den Brotmarkt. Im Gegenzug beteiligen sich die Mitglieder der Müllheimer Bäckerinnung, die heute 13 Betriebe zählt, beim französischen Brotfest im Mai in Mulhouse. Welche Idee steckt hinter dem Brotmarkt" „Es geht darum, die Vielfalt, die regionalen Unterschiede und vor allen Dingen die Qualität des Bäckerhandwerks zu zeigen“, betont Magnus mit Blick auf die wachsende Konkurrenz von so genannten Backshops in Discounterfilialen. Bei den traditionellen Handwerksbäckern sei dies mittlerweile ein Dauerthema. „Gefrorene Teigrohlinge – oft tausende von Kilometern entfernt hergestellt und dann transportiert – werden in den Filialen in wenigen Minuten auf Knopfdruck fertig gestellt und gaukeln ein Frischgebäck vor“, kritisiert der Bäckerobermeister. „Das ist kein Backen, sondern nur Aufwärmen“, so Magnus. Frische und Qualität seien dabei nicht zu erwarten, auch wenn durch das „Aufbacken“ ein typischer Duft durch die Geschäfte strömt. Frische und Qualität könne man hingegen beim Brotmarkt erleben. Angeboten wird unter anderem eine noch junge Spezialität der elsässischen Bäcker: Gugelhupf verfeinert mit Crémant-Sekt. Bei der Veranstaltung dabei sind auch der Bäckermeisterchor aus Mulhouse und die Bäckerbruderschaft aus dem Elsass. Zudem gibt es eine Schaubackstube, in der kleine Backwaren hergestellt werden. Die handwerklichen Bäckereien verarbeiten überwiegend heimische Produkte und geben somit einer Vielzahl von Menschen aus der Raumschaft Brot und Arbeit. In den Bäckereien der Bäcker-Innung Müllheim selbst seien insgesamt rund 150 Menschen in Lohn und Arbeit, wie es abschließend in der Pressemitteilung heißt.