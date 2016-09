Mit neuem Logo, neuem Erscheinungsbild des Programmhefts und neuen Angeboten geht die Volkshochschule Markgräflerland in das neue Herbst-/Wintersemester. Semesterstart ist am 26. September. Die Programmhefte liegen bereits in den Mitgliedsgemeinden aus, auch auf der Homepage der VHS ist das Programm abrufbar. Von Silke Hartenstein Markgräflerland. Zum neuen Semester gehören erneut rund 380 Kurse und Veranstaltungen in den Bereichen Allgemeinbildung, kulturelle Bildung, Gesundheit und Bewegung, Sprachen, berufliche Bildung sowie Angebote speziell für Kinder- und Jugendliche, Frauen, Männer, Migranten, Senioren und Menschen mit geistiger Behinderung. Das Programm beinhaltet auch die Kurse der Jugendkunstschule Markgräflerland. Vorträge werden zunehmend bereits nachmittags oder am frühen Abend angeboten. Hier finden sich Themen wie beispielsweise der Erlebnisbericht einer Radtour von Freiburg nach Persien, Infos über Empathie, die neue Kindergeneration oder Nachbarschaftsrecht aus Gartensicht. Am ersten Advent geht es in einem der Museumsgespräche um Markgräfler Winterbräuche. Das Exkursionsangebot wurde erweitert. Michael Koschmieder führt erneut durch Basel, des weiteren gibt es Pilzexkursionen, Baumführungen etwa im Kurpark Badenweiler und Exkursionen zur Geologie im Markgräflerland. Allgemeinbildung: Hier liegt der Schwerpunkt auf sozialen Kompetenzen, neu sind fünf Kurse zum Thema „Fit im Ehrenamt“. Wieder ins Programm aufgenommen wurden der Bridge- und der Cego-Kurs. Neu im Fachbereich Gesundheit & Ernährung sind naturheilkundliche Schmerztherapie, Gewichtsreduzierung mit Ayurveda, Achtsamkeit, Atemarbeit, Feldenkrais & Tanz, Eutonie und Yoga auf Spanisch. Auch bei den Kochkursen findet sich ein reichhaltiges Angebot, zu Kursen mit Gerichten unserer Breitengrade gesellen sich Angebote wie türkische Teezeit, Leckeres aus Anatolien, basische Kochkurse, Ernährung in den Wechseljahren und „Schneiden wie die Profis“. Neu sind ein Kaffee-Workshop, ein Wein- und ein Bierseminar. Im Sprachbereich kommen neben Fremdsprachenklassikern von Englisch bis Spanisch neu hinzu ein Chinesisch-Schnupperkurs und, bei Bedarf, ein Arabischkurs. Neue Angebote sind unter anderem auch ein Spanisch-Crashkurs für die Reise, „English for holidays“ oder der Videokurs „Italienisch für Anfänger“. Im Bereich berufliche Bildung – EDV reicht das Programm von Grundlagenkursen für PC-Neulinge bis zu Angeboten für PC-Erfahrene, die sich im Office-Bereich verbessern wollen. Auch das Kursformat „vhespresso“ für Kleinstgruppen ist wieder mit dabei. Neu sind die Kurse „Ordnung im PC“, Systempflege und zu Tablet, Smartphones, iPad und iPhones.n Das gesamte VHS-Programm findet man im Internet unter www.vhs-markgraeflerland.de. Die Online-Anmeldung ist jederzeit möglich.