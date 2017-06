Müllheim Von Ausflügen bis Gymnastik

Tische und Stühle schleppen hieß es für die ehrenamtlichen Helfer bei der Eröffnungsveranstaltung zum DRK-Seniorensommer in Müllheim. 35 Gäste waren angemeldet, 50 erwartet – letztendlich waren es um die 70 Senioren, die den Weg zu einem vergnüglichen Nachmittag ins Rotkreuzhaus fanden.

Müllheim. Musik, Austausch, Begegnung und Geselligkeit bei Markgräfler Wein standen dabei im Mittelpunkt des Nachmittags. Mit einem Sektempfang wurde der DRK-Seniorensommer feierlich eröffnet.

Als große Bereicherung für die Veranstaltung erwiesen sich dabei erneut die vier Musiker der „Markgräfler Spätlese“. Die Rentner-Band um Kurt Weckerlin, der den Band-Leader Erwin Bornemann vertrat, schaffte es, schnell Stimmung in den Rotkreuzsaal zu bringen und die Senioren zum Mitsingen, Mitschunkeln und sogar zum Tanzen bis in den Abend hinein zu bewegen. „Ausnahmsweise haben sie mir heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, stellte Frank Schamberger von der DRK-Servicestelle Seniorenarbeit in Anspielung auf das Motto der DRK-Seniorenarbeit „Wir können zaubern – auch wenn es nur ein Lächeln in Ihr Gesicht ist“ bei seiner Begrüßungsansprache fest. Die Freude beim DRK-Team über das „volle Haus“ war sichtlich groß.

Dem Mitarbeiter der DRK-Servicestelle oblag es auch, einen kurzen Vorgeschmack auf die rund 60 Veranstaltungen des DRK-Seniorensommers zu geben. „Mit unseren verschiedenen Angeboten möchten wir auch in diesem Sommer Lebensfreude vermitteln und Anlass und Raum für Begegnung schaffen“, betonte Schamberger weiter.

Die zwölfte Auflage des Sommerferienprogramms für Senioren bietet bis zum 9. September ein buntes Programm mit Seniorenausflügen, Spiele- und Singnachmittagen, einem Mittagstisch, Seniorengymnastik, der DRK-Sommerfreizeit und vielen anderen Aktivitäten. Einige Neuerungen und Überraschungen runden das Programm laut Veranstalter ab. Neu ist das Ausflugsangebot „Aktiv+Plus“, das sich an fittere Senioren richtet, die noch gut zu Fuß sind. Hier sind drei Ausflüge geplant. Am 1. Juli geht es zum Nonnenmattweiher. Dort ist eine kleine Wanderung um den Weiher vorgesehen. Für den 22. Juli ist eine Fahrt nach Colmar geplant. Bei einer weiteren Fahrt kann am 2. September die Burg Rötteln erkundet werden.

Mit Unterstützung des DRK-Ortsvereins Bad Krozingen wird im Hof der Rettungswache Bad Krozingen am 19. August ein Sommerfest mit Grillbuffet organisiert.

Erneut im Angebot sind auch die beliebten Straußi­fahrten.