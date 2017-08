Müllheim Von Jazz bis zu römischen Speisen

Von Dorothee Philipp

Jazz. Wein. Kultur: Alle drei Themen wurden wieder hervorragend bespielt bei der langen Nacht in den beiden Müllheimer Museen Blankenhorn-Palais und Frick-Mühle. Da die beiden Orte nur einen kurzen Spaziergang entlang des Klemmbachs auseinander liegen, wechselten die Besucher zum Teil mehrfach hin und her.

Müllheim. Schon allein das Aufgebot der Jazzgruppen war beeindruckend: Im Museumshof hatten „A Voice in Jazz“ mit Norbert Gottschalk und Stephan Oberländer den Abend eröffnet. Danach bot das Tilman Günther Trio (Tilman Günther, Florian Döling, Matthias Daneck) mit Gastsängerin Katharina Baur und dem Gast-Trompeter Marc Ullrich gediegenen Jazz mit feinen Standards, in einem eleganten und prägnanten eigenen Stil. Auch in der Mühle war der Jazz konzertant, farbig und abwechslungsreich. Zunächst mit der Blue Scale Jazzband (Alexander Sehringer, Tilman Fehse, Julian Malkmus, Nils Schmitt, Michel Miersch, Tim Renkert), dann mit „Wolfgang Minarik – Jazz and more“ (Thomas Timmler, Nicolai Daneck, Martin Heß, Wolfgang Minarik) und der fantastischen Sängerin Anne Czchowsky. Als Bühne bestens geeignet erwies sich der neue Schutzbau über der historischen Ölmühle, Jazz vor dem Mühlstein sozusagen.

Um das Kapitel Wein kümmerten sich die beiden Müllheimer Weingüter Dörflinger (im Museumshof) und Engler (an der Frick-Mühle) mit einem breit gefächerten Angebot edler Weine und Sekte, und hungrig musste auch niemand bleiben: Die „Alte Post“ und „Messer & Gradel“ warteten jeweils mit einer kleinen, feinen Speisekarte auf.

Und die beiden Häuser des Markgräfler Museums Müllheim haben, was die Kultur angeht, so viel zu bieten, dass der Abend fast zu kurz war, wenn man alles sehen wollte. Im Blankenhorn-Palais hatte der Arbeitskreis Archäologie wieder ein Büffet mit Spezialitäten aus der römischen Antike aufgebaut, diesmal auch mit verschiedenen Sorten deftiger römischer Wurst. Und wie das mit dem Mulsum geht, dem römischen Würzwein, der mit einem Sirup aus Kräutern und Honig verfeinert wird, wurde den neugierigen Besuchern haarklein erklärt. Nebenan zeigte Maren Siegmann, die Leiterin des Museums Alte Schule in Efringen-Kirchen, wie im Mittelalter aus bunten Wollfäden elegante Gürtel mit dekorativen Mustern gewoben wurden. Das traditionelle Küferhandwerk stellte Eugen Bürgin im Museumskeller vor.

Viele Besucher genossen es auch, mit einem Gläschen Wein in der Hand durch die Dauer- und Sonderausstellungen in den drei weitläufigen Geschossen des Blankenhorn-Palais zu streifen, wo beispielsweise im Obergeschoss des Nordflügels eine eindrucksvolle Doppelausstellung mit Bildern von Emil Bizer und Adolf Strübe unter dem Titel „Aufbruch nach 1945“ gezeigt wird (bis 3. September).

In der Frick-Mühle weckte die Fotoausstellung „Gotland“ Fernweh nach dem Norden, die Fotografin Antia Walter gab Interessierten gerne Tipps und berichtete von ihren drei Reisen auf die sagenumwobene Insel in der Ostsee.

Im Untergeschoss der Mühle waren die Mitglieder des Arbeitskreises Frick-Mühle begehrte Ansprechpartner, die Näheres zu Kleiekotzer, Fruchtstampfe oder zur diffizilen Übersetzung der Kraft vom großen Mühlrad auf die schweren Mahlsteine erläuterten. Und natürlich von Zeit zu Zeit auch das Wasserrad in Gang setzten.