Müllheim (eb). Internationale Weihnachtslieder, Rock- und Pop-Songs, Gospels, Jazz und Klassik – mit dieser bunten Mischung ließen die musikalischen Arbeitsgemeinschaften des Markgräfler Gymnasiums (MGM) bei ihrem Konzert im Bürgerhaus das Jahr festlich und fröhlich ausklingen.

Den ersten Teil des Konzerts gestalteten die jüngeren Talente aus den Klassen 5 und 6 in unterschiedlichen Ensembles: Der Unterstufenchor, geleitet von Moritz Herzog, und das Unterstufenorchester, unter der Stabführung von Uwe Müller-Feser, sorgten für einen feierlichen und fröhlichen Auftakt mit einem bunten Reigen von Weihnachtsliedern. Unter der Leitung von Marcel Fischer heizte das Unterstufen- Blasorchester die Stimmung mit bekannten Rocksongs und der Filmmusik aus „Pirates of the Caribbean“ an und animierte das zahlreiche Publikum zum Mitsingen.

Nachwuchstalente aus der Mittelstufe begeisterten in den Formationen Pop-Chor (Christin Kunzmann) und Rhythmical AG (Martin Wittenberg). Während die jungen Sängerinnen des Pop-Chors ihren musikalischen Darbietungen – darunter ein italienischer Hit von Jovanotti und ein Gospelsong – mit ihren hellen und klaren Stimmen intensiven Ausdruck verliehen, setzten die Mitglieder der Rhythmical AG weihnachtliche Lieder mit Trommeln, ungewöhnlichen Schlaginstrumenten und schauspielerischen Momenten in Rhythmen und Bewegungen um.

Im zweiten Teil des Konzerts zeigten die Schüler der Oberstufe, welch beachtliche Entwicklungen die früh erkennbaren Talente im Laufe ihrer Schulzeit durchlaufen. So erneuerte das Oberstufenorchester unter der Stabführung von Martin Wittenberg nach der Pause mit zwei klassischen Beiträgen (Joseph Haydn und Anatol Ljadow) die festlich-besinnliche Stimmung, die der Oberstufenchor (Rolf Mandel) mit einer gelungenen a cappella Vertonung von Eichendorffs „Oh schöner grüner Wald“ fortführte. Den Übergang in die Moderne setzte der stimmgewaltige Chor mit „Acclamation“ aus der Jazz-Messe, die das große Ensemble in wenigen Wochen aufführen wird.

Den Abschluss gestaltete auch in diesem Jahr die Big Band, ebenfalls unter der Leitung von Rolf Mandel, die das Publikum mit fetzigen Soul- und Dixieland-Jazz-Rhythmen in Begeisterung versetzte.

Schulleiter Andreas Gorgas war sichtlich stolz auf seine Schützlinge und freute sich, jedem der rund 230 mitwirkenden Musiker sowie den technischen Helfern der Event-AG einen süßen Nikolaus als Dankeschön zukommen lassen zu können. Seinen Kollegen, die die musikalischen AGs leiten, dankte er mit herzlichen Worten und einem kleinen Geschenk. Dank galt auch dem Förderverein des MGM, ohne dessen Unterstützung eine solche Vielfältigkeit an Talentförderung nicht möglich wäre.