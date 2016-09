Der zweite Müllheimer Notfalltag findet am Sonntag, 18. September, 11 bis 16.30 Uhr, an der Helios-Klinik Müllheim statt. Unter dem Motto „Gut versorgt vor Ort“ zeigen viele an der regionalen Notfallversorgung beteiligte Akteure spannende Ausschnitte ihrer täglichen Arbeit. Müllheim. Sowohl große als auch kleine Besucher können sich an diesem Tag umfangreiche Einblicke in die professionelle Notfallversorgung verschaffen, sich an den Mitmach-Aktionen beteiligen oder ihr Wissen auffrischen. Expertenstunden mit Chef- und Oberärzten „Denn im Ernstfall gilt: auch medizinische Laien können Leben retten“, macht die Helios-Klinik in ihrer Pressemitteilung deutlich. Wer möchte, kann am Notfalltag in kleinen Trainingseinheiten seine Kenntnisse in Sachen Wiederbelebung ausbauen. In den offenen Expertenstunden zu unterschiedlichen Notfallthemen wie Schlaganfall, plötzlicher Kopf- oder Brustschmerz sowie urologische Notfälle können die Besucher mit den Chef- und Oberärzten der Müllheimer Klinik direkt ins Gespräch kommen. Darüber hinaus gibt es die Gelegenheit, sich an einem Schaubett der Intensivstation die entsprechenden medizinischen Notfallverfahren einmal aus nächster Nähe anzusehen. Mitmach-Aktionen und buntes Kinderprogramm Am sogenannten Pelvi-Trainer, einem Übungsgerät für minimalinvasive OP-Methoden, können Besucher die eigene Geschicklichkeit in Sachen Schlüssellochchirurgie unter Beweis stellen. Die Experten der Helios-Klinik zeigen den Besuchern auch das kleine Einmaleins der Ersten Hilfe bei Unfallwunden. Außerdem können Interessierte sich über Vergiftungsunfälle bei Kindern informieren und sich die hiesigen Giftpflanzen einmal zeigen lassen. Das Helios-Aktiv-Physiotherapiezentrum Müllheim zeigt an diesem Tag, wie Notfällen vorgebeugt werden kann und bietet in kurzen Einheiten Rückenübungen für den Alltag an. Zusätzlich lädt das Team mit einem Gleichgewichtsparcour inklusive Gewinnspiel zum Mitmachen ein. Schüler der Michael-Friedrich-Wild Grundschule präsentieren beim Aktionstag kurze Theatersequenzen zum Thema „Helfen“. Die kleinen Gäste des zweiten Müllheimer Notfalltags kommen darüber hinaus beim Kindergipsen, bei einer Vorführung des Verkehrskasperletheaters der Polizei um 14.30 Uhr und weiteren Aktionen auf ihre Kosten. Wer mehr über professionelle Rettung und Einsatzfahrzeuge erfahren möchte, kann das an diesem Tag ebenfalls – das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Technische Hilfswerk (THW) sowie die Feuerwehr Müllheim und das hiesige Polizeirevier stellen einen Teil ihres Fuhrparks aus und stehen für Fragen zur Verfügung. Feuerwehr und DRK zeigen in verschiedenen Schauübungen über den Tag verteilt und in einem Finale gegen 15.30 Uhr, wie eine professionelle Rettung aus einem Unfallwagen aussehen kann. Schauübungen von DRK und Feuerwehr Die Polizei informiert darüber hinaus zum Thema verkehrssicheres Fahrrad und Helmsicherheit. Gleich zu Beginn des Aktionstags findet auch die Ehrung der regelmäßigen Blutspender für ihr gesellschaftliches Engagement durch die Müllheimer Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich statt. Die Cafeteria der Helios-Klinik sorgt für Speisen und Getränke, zusätzlich wird Gegrilltes angeboten.