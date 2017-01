Von Dorothee Philipp

Die Unterschrift ist trocken: Gestern unterzeichneten Geschäftsführer Günter Danksin für die Bürgerhaus-Betriebs GmbH und der neue Re­staurant-Pächter Stefan Schmidt den Pachtvertrag. Zum 1. März soll das Park-Restaurant in dem seit einem Jahr wegen Brandschutz-Sanierungsarbeiten geschlossenen Bürgerhaus wieder seinen regulären Betrieb aufnehmen.

Müllheim. Der 38-jährige gelernte Koch bringt als Gastronom eine vielfältige Berufserfahrung mit: Nach einer dreijährigen Ausbildung zum Koch im Gasthaus „Engel“ in Glottertal war er zunächst in der Glottertäler Metzgerei Reichenbach tätig, dann arbeitete er als Koch im Hotel „Schwarzenbergs Traube“ in Glottertal. Weitere Etappen seiner beruflichen Laufbahn waren das Berghotel Eggishorn in der Schweiz, das Freiburger „Greiffenegg-Schlössle“ und die Foyergastronomie und Theaterkantine im Freiburger Stadttheater. Seit 2007 führt er außerdem die Warsteiner Galerie in der Freiburger Altstadt. Einblicke in den Vertrieb regionaler Bioware erhielt Schmidt bei Rinklin Naturkost.

Als Gastronom ist er ebenso versiert wie als Dienstleister im Eventcatering und Partyservice. Beim Betrieb des Müllheimer Bürgerhaus-Restaurants setzt Schmidt gemäß den Erwartungen der Betriebs GmbH und den guten Erfahrungen der zurückliegenden Jahre auf „gut bürgerliche Küche mit Pfiff“.

Für die Produktion hauseigener Kuchen und Torten will er noch einen Konditor oder eine Konditorin einstellen, sagte Schmidt gestern im Mediengespräch. Und es wird im Bürgerhaus „Müllheimer hell“ vom Fass geben: Dafür hat er jetzt schon mit einer Brauerei in Bayreuth einen Liefervertrag geschlossen. Ab dem 1. März wird es dann auch wieder die beliebten Sonntagsbrunches geben, dazu monatlich verschiedene Events im Restaurant. Bereits jetzt schon pflegt der Gastronom enge Beziehungen auch zur Veranstaltungsagentur Karo-Events, die in Müllheim eine Vielzahl von attraktiven Veranstaltungen ausrichtet wie zuletzt die Eisbahn.

In Service und Küche stehen Schmidt fünf fest angestellte Fachkräfte und 20 Aushilfen zur Verfügung. Auch seine Frau wird sich als gelernte Service-Fachfrau in den Betrieb einbringen, nachdem die beiden Töchter jetzt sechs und zehn Jahre alt sind.

Die Verzögerungen der Arbeiten für die Brandschutz-Sanierung waren der Grund, dass man die Pächter-Stelle nach dem Oktober 2015 ein zweites Mal im Februar 2016 ausgeschrieben habe, informierte Danksin. Jetzt ist alles auf dem technisch neusten Stand, auch die Küche wurde noch einmal generalüberholt, so dass es sich dort jetzt auch leichter arbeiten lässt. Die Müllheimer Vereine stehen bereits jetzt in Kontakt mit dem neuen Restaurant-Pächter, haben sie doch das Interesse, bei eigenen Veranstaltungen auch einen eigenen Beitrag zu liefern, etwa in Form einer Sektbar oder Ähnlichem. Dem stehe nichts im Wege, versicherte Schmidt.

Seinen ersten Einsatz im Bürgerhaus hat er zum Neujahrskonzert am 6. Januar, bei dem er für das Büffet im Foyer sorgen wird. Das Catering zum Neujahrsempfang 2017 wird Schmidts Vorgänger Marcus Ciesiolka übernehmen, dieser Vertrag bestehe schon seit länger, berichtete Danksin.

Den Einstand werde man mit einem Eröffnungswochenende feiern, erklärte Veranstaltungsmanager Holger Lauer. Denn das Müllheimer Bürgerhaus sei als Restaurant-Adresse bei der Bevölkerung beliebt und im zurückliegenden Jahr schmerzlich vermisst worden, sagte er.