Müllheim Zahl der Einbrüche weiter rückläufig

Mit großem Interesse folgte der Müllheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für Müllheim und den Einzugsbereich des Polizeireviers, der sich auf 13 Gemeinden zwischen Bad Krozingen und Auggen erstreckt.

Von Dorothee Philipp

Müllheim. „Wer eine Statistik lesen will, muss sie in einen größeren Zusammenhang stellen, vor allem dann, wenn es sich um eine Statistik von Straftaten handelt“, betonte Erster Polizeihauptkommissar Dieter Seywald, der Leiter des Müllheimer Polizeireviers.

Die Häufigkeitsziffer beschreibt die Zahl der begangenen Straftaten bezogen auf 100 000 Einwohner. Hier liegt das Polizeirevier Müllheim mit 5580 unter dem Landesdurchschnitt von 5599 und am niedrigsten im Vergleich zu den Landkreisen Lörrach und Freiburg und dem Stadtkreis Freiburg. Im Vergleich der Gemeinden im Polizeirevier Müllheim liegt Müllheim mit 7255 deutlich über dem Durchschnitt. Das Mittelzentrum mit seiner Infrastruktur bietet, wie alle größeren Gemeinden, einfach mehr Tatgelegenheiten, erklärte Seywald. Die hohe Häufigkeitsziffer in Auggen mit 8467 kommt von den Zahlen der Bundespolizei, die in den Zügen tätig ist und ihre Aufgriffe Auggen zuordnet.

1354 Straftaten wurden 2016 aktenkundig

Die Aufklärungsquote der im Revierbereich begangenen Straftaten pendelt seit Jahren zwischen 54 und 56 Prozent, war der Statistik zu entnehmen. 2016 wurden in Müllheim 1354 Straftaten aktenkundig, die höchste Zahl der gemeldeten Straftaten im Revierbereich. Bad Krozingen liegt mit 1086 hier an zweiter Stelle in großem Abstand gefolgt von Neuenburg (792). Die größte Gruppe der gemeldeten Delikte sind Diebstähle (42 Prozent), gefolgt von Vermögens- und Fälschungsdelikten (13). Je zehn Prozent an der Gesamtzahl machen Rohheitsdelikte, Sachbeschädigung und Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze aus. Darunter fallen das Waffengesetz, das Ausländergesetz, Wirtschaftsdelikte, Urheberrechte und anderes. Rauschgiftkriminalität macht acht Prozent der Gesamtzahl aus. Nach einer Spitze im Jahr 2014 mit 72 gemeldeten Fällen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Müllheim weiter rückläufig und lag 2016 bei 23. Bei der Einbruchskriminalität stehe man in ständigem Kontakt auch mit den Kollegen im Elsass und der Nordwestschweiz, sagte Seywald.

Flüchtlinge als Tatverdächtige

Ein heikles Thema seien die tatverdächtigen Flüchtlinge und Asylbewerber, sagte Seywald. Sie seien „im Kriminalitätsgeschehen angekommen“, aber man könne nicht feststellen, dass Flüchtlinge als Gruppe krimineller seien als andere Gruppen, betonte er. Vielfach sei die Polizei in den Gemeinschaftsunterkünften gefragt, wenn durch die beengten Verhältnisse und verschiedenen ethnischen Gruppen Spannungen und Streit entstehen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers waren im vergangenen Jahr 810 Menschen in Behelfsunterkünften untergebracht, die Delikte hier bezogen sich vorwiegend auf Diebstahl, Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und Rauschgiftkriminalität.