Müllheim (mps). Wenn der Name Rolf Schuhbauer fällt, dann denken viele Müllheimer an den ehemaligen Konrektor des Markgräfler Gymnasiums, andere an die wertvollen Recherchearbeiten, die zahlreiche Schicksale ehemaliger jüdischer Mitbürger aufklärte und zu manchen neuen Verbindungen in die alte Heimatstadt führte. Am Samstag konnte Rolf Schuhbauer im Kreis seiner Familie seinen 80. Geburtstag feiern. Rolf Schuhbauer ist ein sehr ruhiger Mensch, besonnen und immer mit einem kleinen Schalk im Nacken unterwegs. Er wählt seine Worte bedächtig und mag es überhaupt nicht, wenn seine Person ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt wird. Der gebürtige Mosbacher studierte Mathematik und Physik, absolvierte erfolgreich die Diplom-Prüfung als Physiker und trat nach seinem Staatsexamen in den Schuldienst ein. Im gleichen Jahr – 1963 – heiratete er „seine Inge“, mit der er auch viele Aufgaben und Hobbys teilte, ja als Team bis heute mit Leben erfüllt. 1975 kam Rolf Schuhbauer nach Müllheim ans Markgräfler Gymnasium, wo er 1980 die Aufgabe des Konrektors übernahm. Schuhbauer unterrichtete Mathematik, Physik und Psychologie, bis er im Jahr 2000 in den Ruhestand trat. Die Idee der Stadt Müllheim, ehemalige jüdische Mitbürger in die alte Heimatstadt einzuladen, sollte das Leben von Rolf und Inge Schuhbauer seit Ende der 1980er Jahre nachhaltig verändern. Sie folgten einem Aufruf des damaligen Bürgermeisters Hanspeter Sänger, die Begegnung von Bürger zu Bürger mit vorzubereiten. Einer der Weggefährten der ersten Stunde war Günther Boll. In alten Unterlagen des heutigen Markgräfler Gymnasiums stieß Schuhbauer auf Gründungsdokumente der Schule samt Listen mit Namen vieler jüdischer Kinder. „Günther Boll durchforstete zu dieser Zeit Listen von deportierten Juden ins Lager Gurs“, berichtete er weiter. Als die Dokumente und Listen in einer Ausstellung im damaligen Verkehrsamt – heute Grundbuchamt – der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, erhielten die beiden ehrenamtlichen Forscher weitere Namen. Das war der endgültige Startschuss für das Recherche-Engagement Schuhbauers, aus dem das Werk „Nehmt dieses kleine Heimatstück“ hervorging. Das Buch, das viele Schicksale fast minutiös aufgezeichnet hat, war auch das Ergebnis vieler neu begründeter Freundschaften zu den ehemaligen Müllheimer Juden oder deren Nachkommen. Aus vielen ersten Kontakten und Begegnungen entwickelten sich bis heute persönliche Freundschaften. Das ist Rolf Schuhbauer und seiner Gattin bis heute sehr wichtig. Nach wie vor recherchiert Rolf Schuhbauer in verschiedenen Archiven, er trägt neue Informationen zusammen, arbeitet an Veröffentlichungen und gibt weiteren Mitmenschen jüdischer Herkunft eine lebendige Identität. Für sein Engagement wurde das Ehepaar, das auch in der Integrationsarbeit aktiv ist, mit dem Ehrenglas der Stadt und der Stauffer-Medaille, der höchsten Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg für besonderes ehrenamtliches Engagement, geehrt. Gemeinsam mit den beiden Söhnen und deren Familien wurde nun der runde Geburtstag gefeiert.