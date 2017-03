Müllheim (do). Die „Stiftung für das Markgräflerland“ der Sparkasse Markgräflerland feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung sammelten sich unter ihrem Dach 16 Stiftungsfonds mit einem Gesamtkapital von 2,55 Millionen Euro, drei rechtlich unselbstständige Stiftungen steuern nochmals 413 000 Euro bei.

Auch wenn die derzeitige Niedrigzinsphase das Stiftungswesen erschwert, konnten im zurückliegenden Jahr von der Dachstiftung „GUT“ 41 600 Euro erwirtschaftet und an verschiedene Organisationen und Projekte ausgeschüttet werden, freute sich Sparkassendirektor Ulrich Feuerstein bei der Bekanntgabe der Begünstigten.

Zu den geförderten Projekten gehören unter anderem das Elisabethenheim in Müllheim, das mit seinen über 120 Pflege- und Betreuungsplätzen mit verschiedenen Aktionen und Therapien die Sinneswahrnehmung fördern will. Der Neuenburger Verein „SOS werdende Mütter“ hilft nicht nur werdenden Müttern, sondern auch kinderreichen Familien in Not. Das Diakonische Werk war gleich mit drei Projekten am Start. Es unterhält eine Regiokarte für mittellose Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind und betreibt eine Starthilfe-Gruppe und ein präventives Angebot für junge Mütter.

Die Diakonische Initiative „UnBehindert miteinander leben“ subventioniert die Kosten bei Freizeiten und anderen Gruppenangeboten. Der Bürgersozialfonds unterstützt Bürger aus Müllheim und den Ortsteilen, die in eine Notlage geraten sind und dringend eine einmalige Hilfe brauchen. Das Neuenburger Altenwerk organisiert Freizeitmöglichkeiten für Senioren, und der Helferverein „Sichtbar ankommen“ kümmert sich auf vielfältige Weise um Flüchtlinge in Neuenburg.

Der Förderverein der René-Schickele-Schule unterstützt Schüler und Eltern bei der Finanzierung von Schullandheimaufenthalten und fördert viele andere Projekte an der Grundschule in Badenweiler. Der Förderverein des selbstständigen Kindergartens Badenweiler will für seine beiden Standorte Spielgeräte für den Außenbereich anschaffen. Der Frauenverein Niederweiler fördert trotz der Abgabe der Trägerschaft an die Stadt den örtlichen Kindergarten. Im Dienst des Tierschutzes wirkt der Tierschutzverein Markgräflerland, der sich ausschließlich durch Spenden finanziert. Der Vögisheimer Kindergarten will mit der Zuwendung den Außenspielbereich erneuern.