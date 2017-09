MVP der NBA Westbrook unterschreibt Megavertrag mit Oklahoma City

Nachrichten-Ticker

08:30 Katholiken befürworten Segnung homosexueller Paare

Berlin - Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken befürwortet eine kirchliche Segnung homosexueller Paare. Man brauche ein Signal der kirchlichen Wertschätzung für gleichgeschlechtliche Paare, sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg der "Passauer Neuen Presse". Derzeit hätten die Bischöfe keine Leitlinie für die Segnung solcher Liebesbeziehungen. Das ZdK wünsche sich aber, dies zu ermöglichen. Am 1. Oktober tritt die Ehe für alle in Kraft. Ab diesem Tag dürfen schwule und lesbische Paare in Deutschland heiraten.

08:28 Im Fall des Supermarkterpressers Mann festgenommen

Konstanz - Bei der Fahndung nach einem Supermarkterpresser am Bodensee überprüft die Polizei weiterhin den ersten Verdächtigen. Weitere Angaben konnte die Polizei in Konstanz in der Nacht jedoch nicht machen. Die Polizei hatte betont, dass es keineswegs feststehe, ob es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den Gesuchten handele. Den Angaben nach wurden die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn aufmerksam. Die Polizei hatte am Donnerstag Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes veröffentlicht.

07:45 Deutsche kaufen laut Studie fünf Tuben Zahncreme im Jahr

Düsseldorf - Zwei Zahnbürsten und fünf Tuben Zahncreme kauft jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Was im ersten Moment eher bescheiden klingt, summiert sich zu einem Milliardengeschäft. Insgesamt gaben die Deutschen demnach 2016 rund 1,66 Milliarden Euro für Zahnpflegeprodukte aus - im Schnitt 20 Euro pro Kopf. 168 Millionen Zahnbürsten und 413 Millionen Tuben Zahnpasta gingen in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr über den Ladentisch.

07:25 Ariane-5-Rakete bringt zwei Satelliten ins All

Kourou - Dreieinhalb Wochen nach einem abgebrochenen Startversuch hat eine Ariane-5-Rakete zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Die Trägerrakete hob in der Nacht erfolgreich vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab, wie der europäische Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. An Bord hatte sie jeweils einen Satelliten für den Betreiber Intelsat, der seinen Sitz in Luxemburg hat, und das japanische Unternehmen B-SAT.

06:39 Auto rammt Bär - drei Tote und vier Verletzte

Washington - Beim Zusammenprall eines Bären mit einem voll besetzten Geländewagen auf einer Autobahn in den USA sind drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Personen wurden bei dem Unfall in der Nähe von Rifle im US-Staat Colorado schwer verletzt, berichtete der Sender 9news. Der SUV hatte zunächst den Bären gerammt und sich danach mehrfach überschlagen, hieß es. Die Insassen, die nach Polizeiangaben nicht angeschnallt waren, wurden dabei aus dem Wagen geschleudert. Unter den Toten waren zwei Kinder.