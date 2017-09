Myanmar Mindestens 300 000 Rohingya nach Bangladesch geflüchtet

Nachrichten-Ticker

04:54 Mord an Freiburger Studentin: Hussein K. will aussagen

Freiburg - Im Freiburger Prozess um den Sexualmord an der 19-jährigen Studentin Maria L. wird heute mit Spannung der zweite Verhandlungstag erwartet. Der junge Flüchtling Hussein K. will zum Tatvorwurf aussagen - er soll die junge Frau misshandelt, vergewaltigt und getötet haben. Ob er gesteht, ist offen. Das Opfer Maria L. war im Oktober in Freiburg vom Rad gezerrt und vergewaltigt worden. Dann ließ der Täter die bewusstlose Frau im seichten Wasser eines Flusses zurück, wo sie ertrank. Ein am Tatort entdecktes Haar sowie an der Leiche gefundene DNA konnten dem Angeklagten zugeordnet werden.

04:53 Mindestens acht Tote bei Schießerei in Texas

Washington - Bei einer Schießerei in Plano in der Nähe von Dallas im US-Bundesstaat Texas sind mindestens acht Menschen getötet worden. Das berichteten mehrere USA-Medien. Die Opfer, alle erwachsene Personen, seien in einer Wohnung getötet worden, hieß es. Der mutmaßliche Täter sei kurz danach bei einem Feuergefecht mit der Polizei erschossen worden. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

04:52 Abstimmung zu EU-Austrittsgesetz: May muss um Mehrheit bangen

London - Im britischen Parlament steht am späten Abend erstmals ein wichtiges Gesetz zum geplanten EU-Austritt zur Abstimmung. Doch ob das EU-Austrittsgesetz eine Mehrheit findet, scheint nicht sicher. Mit dem Abstimmungsergebnis könnte auch das Schicksal der britischen Premierministerin Theresa May verknüpft sein. Die Regierung will mit dem Gesetz die Geltung von EU-Recht in Großbritannien nach dem Brexit beenden. Gleichzeitig sollen mehr als 12 000 EU-Vorschriften aus allen Lebensbereichen in nationales Recht übertragen werden, damit am Tag des Austritts kein Chaos entsteht.

04:19 Hurrikan "Irma" stürmt mit voller Wucht durch Florida

Miami - Der Hurrikan "Irma" hat den US-Staat Florida mit voller Wucht erfasst. Der Wirbelsturm zog zunächst mit extrem starken Böen und schweren Regenfällen über die vorgelagerte Inselgruppe Florida Keys hinweg, traf dann etwas weiter nördlich an der Westküste des US-Bundesstaates erneut auf Land und zog dann etwas östlicher als erwartet weiter, wie der US-Wetterdienst mitteilte. Schwerste Schäden drohen fast im gesamten Bundesstaat, das genaue Ausmaß ist noch nicht erkennbar. Mehr als 3,3 Millionen Haushalte waren in der Nacht zum Montag ohne Strom.

03:51 Mindestens 300 000 Rohingya nach Bangladesch geflüchtet

Cox's Bazar - Mindestens 300 000 Rohingya-Flüchtlinge sind nach Angaben der Regierung Bangladeschs seit Ende August aus Myanmar in das Nachbarland geflohen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzte die Zahl auf 294 000. Zehntausende überquerten weiter täglich die Grenze. Die meisten hatten einen tagelangen Fußmarsch hinter sich. Sie waren erschöpft und hungrig. Da die Flüchtlingslager voll waren, errichteten die Rohingya entlang der Straßen, an Berghängen und im Wald provisorische Unterkünfte aus Bambus und Kunststoffplanen.