Nach dem Geständnis Bekannte von Hussein K. sagen im Freiburger Mordprozess aus

04:46 Nordkorea verurteilt neue UN-Sanktionen als "Provokation"

Seoul - Die Regierung Nordkoreas hat die jüngsten UN-Sanktionen im Konflikt um ihr umstrittenes Atomprogramm als "Provokation" bezeichnet. Zudem bekräftigte das Außenministerium in Pjöngjang, vom Atomprogramm nicht abrücken zu wollen. Den USA wird vorgeworfen, mit "bösartigen Mitteln und Methoden" den Sanktionsbeschluss eingefädelt zu haben, um den Untergang Nordkoreas herbeizuführen. Der UN-Sicherheitsrat hatte eine Resolution verabschiedet, die die Öllieferungen an Nordkorea deckelt sowie die Gas- und Textilexporte an das Land verbietet.

04:45 Weitere Unfälle auf der A2 mit 28 Fahrzeugen

Rheda-Wiedenbrück - Nur wenige Kilometer von der Karambolage mit zwei Toten auf der A2 entfernt ist es auf derselben Strecke bei Rheda-Wiedenbrück zu fünf weiteren Unfällen gekommen. Dabei wurden zehn Menschen verletzt. 26 Autos und zwei LKW waren daran beteiligt. Die Polizei geht davon aus, dass die Unfälle durch plötzlichen Starkregen ausgelöst wurden. Dann sei plötzlich die Sonne wieder rausgekommen und die Fahrer konnten nichts sehen, heißt es. Fast zeitgleich war es auf der A2 nahe Oelde zu einer Karambolage gekommen, bei der zwei Menschen starben und 28 verletzt wurden.

03:51 Kommissionspräsident Juncker hält Rede zur Lage der EU

Straßburg - Kurz vor der Bundestagswahl präsentiert Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute seine Ideen zur Zukunft der Europäischen Union. In seiner jährlichen Grundsatzrede im Straßburger Europaparlament will er erklären, welche Reformen der Wirtschafts- und Währungsunion und anderer EU-Institutionen er für realistisch hält. Ein Vorstoß für solche Neuerungen wird nach der Bundestagswahl von Deutschland und Frankreich erwartet. Dabei geht es unter anderem um die mögliche Einführung eines EU-Finanzministers.

03:48 Air Berlin kämpft nach Krankmeldungen um Flugbetrieb

Berlin - Auch heute fallen vermutlich wieder zahlreiche Flüge der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin aus. Es lägen gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor, schrieb der Vorstand in einem internen Brief an die Piloten. Der Flughafen Düsseldorf teilte bereits mit, Air Berlin habe für heute 30 Starts und Landungen gestrichen. Wie viele Flüge bundesweit betroffen sind, ist noch nicht klar. Verkehrsminister Alexander Dobrindt fordert, den Flugbetrieb bestmöglich aufrechtzuerhalten und nicht die Kunden in Mitleidenschaft zu ziehen.

03:23 Rolling Stones vor 70 000 Fans im Münchner Olympiastadion

München - Rund 70 000 Besucher haben die Rolling Stones am Abend im ausverkauften Münchner Olympiastadion gefeiert. Die wohl berühmteste Rockband der Welt heizte ihren Fans bei dem gut zweistündigen Konzert mit zahlreichen alten Hits wie "Sympathy For The Devil", "Paint It Black" oder "Satisfaction" ein. Aus ihrem jüngsten Studioalbum "Blue & Lonesome" spielten die Stones einige Blues-Nummern. "Servus in Minga", begrüßte der gut gelaunte Mick Jagger die Fans. Die Band trat bereits 15 Mal in München auf - das erste Mal 1965 im Circus Krone.