Nationalmannschafts-Kapitän Würzburger Baskets verpflichten Benzing

Nachrichten-Ticker

10:25 Berichte: Explosion in Londoner U-Bahn - mehrere Verletzte

London - In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten eine Explosion gegeben. Die Metro-Haltestelle Parsons Green wurde gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Beamte seien vor Ort und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, teilte der Londoner Ambulanz-Service mit. Der Sender BBC berichtete von mehreren Verletzten mit Verbrennungen. Der Vorfall soll sich gegen 08.20 Uhr ereignet haben.

10:03 Berichte: Explosion in Londoner U-Bahn

London - An einer U-Bahn-Haltestelle in London hat es Medienberichten zufolge eine Explosion gegeben. Rettungskräfte seien vor Ort, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Vorfall soll sich an der Haltestelle Parsons Green im Westen der britischen Hauptstadt abgespielt haben. Die Polizei konnte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur noch keine Angaben machen.

09:58 Facebook ließ gezielte Werbung an "Judenhasser" zu

Menlo Park - Facebook, eines der größten Werbe-Unternehmen der Welt, hat in der Vergangenheit seinen Anzeigen-Kunden ermöglicht, gezielt Antisemiten anzusprechen. Nach einem Bericht des US-Portals "ProPublica" konnten für die Vermarktung von Nazi-Andenken oder die Promotion von rechtsradikalen Veranstaltungen die Zielgruppe "Juden-Hasser" ausgewählt werden. Facebook entfernte die Werbe-Kategorie, nachdem "ProPublica" seine Recherchen vorlegte. Die Zielgruppe beruhte auf Angaben, die die Facebook-Anwender über sich selbst machen, etwa über ihren Bildungsweg, Alter und Weltanschauung.

09:54 Trump kündigt zehntägige Asienreise für November an

Washington - Inmitten der Spannungen um Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump eine längere Asienreise im November angekündigt. Wie Trump mitteilte, will er Südkorea, China und Japan besuchen sowie an einigen regionalen Gipfeltreffen teilnehmen. Es würden "zehn ziemlich geschäftige Tage", erklärte Trump. Südkorea, China und Japan bemühen sich derzeit mit den USA darum, den Konflikt in Nordkorea zu entschärfen.

09:48 Nasa-Sonde "Cassini" soll auf den Saturn stürzen

Washington - Abschied von "Cassini": Die Raumsonde soll heute rund 20 Jahre nach ihrem Start kontrolliert in den Saturn stürzen. Das "letzte Abtauchen" ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa gegen 10.37 Uhr deutscher Zeit geplant. Bis zuletzt sollen mehrere wissenschaftliche Instrumente an Bord von "Cassini" arbeiten und Daten zur Erde senden. "Cassini" war 1997 gestartet und 2004 in der Umlaufbahn des Saturn angekommen. Zum Abschluss der Mission war sie 22 Mal zwischen dem Planeten und seinen Ringen hindurchgetaucht - eine Region, in der zuvor noch nie eine Sonde war.