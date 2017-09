Nationalspieler bleibt Plattenhardt verlängert vorzeitig Vertrag bei der Hertha

15:44 Schröder leitet Aufsichtsrat bei Rosneft

St. Petersburg - Altbundeskanzler Gerhard Schröder ist zum Chef des Aufsichtsrates beim größten russischen Ölkonzern Rosneft gewählt worden. In dieser Funktion sehe er es als seine Aufgabe, Kompromisse zu suchen, wenn es unterschiedliche Interessen der Teilhaber geben sollte, sagte er in St. Petersburg. Dort hatte ihn eine Aktionärsversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Schröder sagte vor Journalisten, er gehöre nicht zu den Verfechtern von Sanktionen gegen Russland. Rosneft steht seit Herbst 2014 auf der EU-Sanktionsliste.