Neue Chance EU-Milliardenstrafe für Intel wird neu geprüft

Nachrichten-Ticker

10:55 Zeitung: UK will Einwanderung nach Brexit stark einschränken

London - Nach dem Austritt aus der EU will Großbritannien Medienberichten zufolge die Einwanderung vor allem gering qualifizierter EU-Bürger stark einschränken. Die Zeitung "The Guardian" veröffentlichte ein entsprechendes Dokument des Innenministeriums in London. Ein Regierungssprecher wollte dazu keine Stellung nehmen. Man werde konkrete Vorschläge zu dem Thema im Laufe des Herbstes präsentieren, erklärte er. Nach dem Bericht des "Guardian" soll auch der Zuzug von Familienangehörigen erschwert werden.

10:06 Bericht: Facebook will Musikfirmen Millionen Dollar zahlen

Menlo Park - Die Musikindustrie kann sich Hoffnungen auf hunderte Millionen Dollar dank Facebook-Videos machen. Das weltgrößte Online-Netzwerk biete Plattenfirmen und Verlagen einen Deal in dieser Größenordnung an, um Urheberrechte bei der Musik in von Nutzern hochgeladenen Videoclips zu regeln, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Die Google-Videoplattform YouTube gibt Rechteinhabern bereits die Möglichkeit, an der Werbung im Umfeld von Nutzervideos mitzuverdienen. Es gibt ein automatisiertes System, das Musikstücke erkennen kann.

10:04 Putin will Nordkorea nicht als Atommacht anerkennen

Wladiwostok - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach dem jüngsten nordkoreanischen Atomtest einen Dialog mit Pjöngjang gefordert. Er bekräftigte seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae In der Agentur Tass zufolge, dass er den "nuklearen Status Nordkoreas nicht anerkennen werde". Pjöngjang stelle eine Gefahr für die Sicherheit in der Region dar. "Es ist klar, dass es nicht möglich ist, die Probleme auf der koreanischen Halbinsel nur mit Sanktionen und Druck zu lösen", sagte der Kremlchef. "Wir sollten nicht unseren Emotionen erliegen und Nordkorea in die Ecke drängen."

10:02 EuGH: Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen

Brüssel - Ungarn und die Slowakei müssen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs auch gegen ihren Willen Flüchtlinge aufnehmen. Der EU-Beschluss vom September 2015 zur Umverteilung von Schutzsuchenden sei rechtens, urteilten die Luxemburger Richter. Damit müssen auch die widerspenstigen Länder ihm Folge leisten. Die EU-Staaten hatten sich in der Hochphase der Flüchtlingskrise am 22. September 2015 gegen den Widerstand von Ungarn, der Slowakei sowie Rumänien und Tschechien darauf verständigt, 120 000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien auf andere EU-Länder umzuverteilen.

09:57 Maler Arno Rink gestorben

Leipzig - Der Maler Arno Rink ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren, wie das Museum der bildenden Künste in Leipzig mitteilte. Rink gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule und bildete auch den Maler Neo Rauch aus.