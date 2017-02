Die beiden LGS-Geschäftsführer Andreas Leisinger und Stefan Laasch bekommen in diesem Jahr personelle Verstärkung. Die Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH will in diesem Jahr eine zusätzliche Stelle für das Sekretariat der Geschäftsführung sowie eine Stelle für die Koordinierung von Bau und Planung schaffen. Foto: Alexander Anlicker