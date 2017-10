Neuenburg 800 Einsätze in fünf Jahren

Andreas Grozinger steht für weitere fünf Jahre als Gesamtkommandant an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg. Er wurde bei der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Zu Stellvertretern wurden die Abteilungskommmandanten Manuel Maas (Neuenburg), Michael Sick (Zienken), Klaus Richter (Grißheim) und Christian Dellers (Steinen­stadt) bestimmt.

Von Alexander Anlicker

Neuenburg am Rhein. Neben Berichten und Wahlen standen zahlreiche Beförderungen und Ehrungen im Mittelpunkt der Versammlung.

Zum Auftakt unterhielt das Flötenensemble des Spielmannszugs mit Mozarts kleiner Nachtmusik. Das Aushängeschild der Wehr ist amtierender Landesmeister der Spielmannszüge und will den Titel in zwei Wochen bei den baden-württembergischen Meisterschaften verteidigen. Zudem haben sich die Musiker bereits für die Deutschen Meisterschaften, die 2020 stattfinden, qualifiziert, berichtete Dirigent Martin Bertrandt. Überhaupt kann sich die Bilanz der Neuenburger Wehr sehen lassen, wie den einzelnen Berichten zu entnehmen war.

Einsatzabteilungen

Gesamtkommandant Grozinger berichtete von insgesamt 797 Einsätzen in den vergangenen fünf Jahren. Darunter waren 204 Brände, 315 technische Hilfeleistungen, 199 sonstige Einsätze und 24 Tierrettungen, aber auch 54 Fehlalarme. Insgesamt konnten die Wehrleute 209 Menschen aus Notlagen befreien, für 16 Menschen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die Neuenburger Wehr zählte Ende 2016 228 Mitglieder (plus acht), darunter 115 Aktive (minus fünf).

Sorge wegen Tageseinsätzen

Grozinger verwies auf die stetig steigenden Einsatzzahlen. Musste die Wehr im Jahr 2012 noch 127-mal ausrücken, waren es im vergangenen Jahr bereits 180 Einsätze. Im laufenden Jahr wurden die Feuerwehrmänner und -frauen bereits mehr als 140-mal alarmiert.

Sorge bereiten dem Kommandanten die Tageseinsätze an Werktagen, da viele Wehrleute außerhalb von Neuenburg arbeiteten. Erfreut zeigte er sich, dass zwischenzeitlich sieben Wehrleute bei der Stadt tätig seien, welche die vielen Kleineinsätze übernehmen würden.

Der Kommandant verwies zudem auf die umfangreiche Ausbildungstätigkeit und dankte den zahlreichen Ausbildern für ihre Arbeit. Als Glanzlichter nannte er unter anderem Übungen zum Thema Industriebrandbekäm­pfung bei der elsässischen Firma Solvay sowie bei Falck/Risk in den Niederlanden. Hinzu kamen eine Übung zum Thema Schiffsrettung auf einem Ausbildungsboot in Mulhouse sowie eine große Waldbrandübung im vergangenen Jahr.

Feuerwehrkonzept

Grozinger ging in seinem Bericht auch auf die Umsetzung des Feuerwehrkonzepts und die Fahrzeugersatzbeschaffungen ein. So wurde 2012 der Einsatzleitwagen der Abteilung Neuenburg ersetzt, 2014 wurde ein Kommandowagen angeschafft, und vom Landkreis gab es ein Notstromaggregat. Im Jahr 2015 stellte die Abteilung Grißheim ihr neues Löschfahrzeug (LF 20 KatS) in Dienst, und am 22. November wird die Abteilung Neuenburg ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) in Dienst stellen.

Derzeit laufen die Plaungen für die Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Fahrzeugs der Abteilung Steinenstadt, die ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) mit 1000 Liter fassendem Löschwassertank bekommen soll.

Zuvor hatten die Abteilungskommandanten auch die Zahlen für die einzelnen Stadtteile vorgelegt.