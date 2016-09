Neuenburg am Rhein. Die am 19. Juli gestarteten Baumaßnahmen auf dem Streckenabschnitt Müllheim–Neuenburg werden pünktlich abgeschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bahn hervor. Während der rund neunwöchigen Arbeiten im Rahmen des Ausbaus der Breisgau-S-Bahn 2020 konnten zwischen Müllheim und Neuenburg keine Züge verkehren. Ab Sonntag, 18. September, startet der Zugbetrieb auf der Strecke Müllheim–Neuenburg–Mulhouse wieder nach regulärem Fahrplan. Planmäßig fertig Bei der Maßnahme ging es um die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau des Neuenburger Bahnhofs mit dem Neubau des Bahnsteigs (210 Meter lang, 55 Zentimeter hoch). Außerdem wurden zwei Bahnübergänge („Basler Straße“ in Neuenburg, „Im Wässerefeld“ an der Strecke zwischen Müllheim und Neuenburg) modernisiert. Darüber hinaus fanden Gleisbauarbeiten und technische Anpassungen am Bahnübergang „Pommernstraße/Gutnauweg“ am Kreisverkehr in Neuenburg statt. Zu den Arbeiten gehörte auch die Neutrassierung der Gleise auf rund zwei Kilometer langen Teilstücken. Weitere Maßnahmen waren: Kabeltiefbau und Naturschutzmaßnahmen, Neubau Elektronisches Stellwerk und die Lärmschutzwand Neuenburg (Länge 230 Meter, Höhe 1,50 Meter). Die Baukosten betragen insgesamt rund zehn Millionen Euro. n www.bauprojekte.deutschebahn/p/breisgau-s-bahn