Motorsportfans kommen am Wochenende auf dem Südring im Neuenburger Rheinwald auf ihre Kosten. Der Südring-Stock-Car-Club Neuenburg lädt am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, jeweils von 9 bis 18 Uhr zum internationalen Autocross-Rennen ein. Dieses ist zugleich der fünfte und vorletzte Lauf im Drei-Nationen-Cup. Neuenburg am Rhein (anl). Im Rahmenprogramm wird am Sonntag in der Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr ein Kinderfahren veranstaltet, bei dem die jüngsten Besucher einmal Motorsportluft schnuppern können. Zudem gibt es eine Supermoto-Vorführung. Mit einer Streckenlänge von knapp 1,8 Kilometern zählt der Südring zu den längsten Autocross-Strecken in Deutschland. Eine besondere Herausforderung für die Piloten ist der rund 800 Meter lange asphaltierte Streckenabschnitt. Der Wechsel zwischen Asphaltbelag und unbefestigter Rennstrecke macht den Südring zur anspruchsvollsten Rennstrecke im Drei-Nationen-Cup. Neu ist in diesem Jahr die elektronische Zeitmessung mit Lichtschranke und Transponder. Dass sich Motorsport und Umweltschutz nicht ausschließen müssen, beweist der Südring-Stock-Car-Club seit Jahrzehnten. Das einzigartige Biotop ist überhaupt erst durch die extensive Nutzung durch die Motorsportler entstanden, die auch die ganzjährige Pflege des Geländes übernehmen. Diese wurde erst kürzlich beim Monitoring gelobt, das auf eine positive Entwicklung bei Fauna und Flora verwies. Auf dessen Grundlage verlängerte die Stadt auch den Pachtvertrag für das Gelände um fünf Jahre mit einer Option auf weitere fünf Jahre. Die Zukunft des Motorsports in der Zähringerstadt ist damit für die kommenden Jahre gesichert, freut sich der neue SSCC-Vorsitzende Wolfgang Kropf. Nach den ersten vier Rennwochenenden im rheinland-pfälzischen Pfäffelbach und in Albbruck sowie auf den schweizerischen Autocross-Pisten Hoch-Ybrig und Bure haben sich bereits die ersten Favoriten herauskristallisiert, dennoch ist im Kampf um die Spitzenplätze im Gesamtklassement noch vieles offen. Parkplätze für die Zuschauer befinden sich beim Rheinwaldstadion, von hier gibt es einen kostenlosen Shuttle-Transfer zum Renngelände.