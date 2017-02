Neuenburg am Rhein. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde Brigitte Schulte von ihrem Kollegium, der Schulleitung und Vertretern des Schulträgers in den Ruhestand verabschiedet. Sie hatte seit 2004 die Leitung der Grundschulförderklasse an der Rheinschule in Neuenburg inne. Damals war die Klasse noch in der Außenstelle in Zienken untergebracht.

Brigitte Schulte bereitete zahlreiche Kinder auf die erste Klasse vor „und ermöglichte ihnen so einen gelungenen Übergang in die Grundschule“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Gleichzeitig engagierte sie sich auch als Kooperationslehrerin.

Die Entwicklung von Qualitätsstandards im Rahmen der Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Grundschule sei ihr ein großes Anliegen gewesen. In den Kindertagesstätten führte Brigitte Schulte Sprachstandserhebungen durch und kümmerte sich um die entsprechende Förderung der Kinder im Vorschulbereich. Im Jahr 2006 übernahm Brigitte Schulte zusätzlich Aufgaben im Sekretariat der Rheinschule.

Verwiesen wird auch auf die zahlreichen Kunstprojekte, die Brigitte Schulte an der Rheinschule durchführte. „Kinder, Lehrer und Betreuungskräfte profitierten von ihren künstlerischen Ideen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Schulgebäude in Neuenburg zeugen unzählige Kunstwerke von ihrem Wirken, die Besucher der Rheinschule in besonderer Weise beeindruckten. Schulte wird die Schule auch künftig bei Kunstprojekten unterstützen.