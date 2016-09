Neuenburg am Rhein. Nicht angepasste Geschwindigkeit bei Regen und Nässe führte am späten Sonntagnachmittag auf der Autobahn A 5 zwischen Bad Bellingen und Neuenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin fuhr kurz vor 18 Uhr in Richtung Freiburg und kam durch Aquaplaning ins Schleudern. In der Folge prallte das Auto mehrmals gegen die Mittelleitplanke, wurde von der Fahrbahn geschleudert und krachte mit dem Heck gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppfahrzeug zog das schwer beschädigte Auto aus dem Gelände und transportierte es ab.