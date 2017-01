Neuenburg am Rhein. Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr auf dem Parkplatz am Stadthaus in Neuenburg ereignet hat. Die Fahrerin eines älteren, roten BMW der Dreier-Serie wurde von einem Zeugen dabei beo­bachtet, wie sie mit ihrem Wagen vermutlich beim Einparken so stark mit einer Laterne kollidierte, dass diese sogar umkippte. Die Fahrerin stieg daraufhin aus, telefonierte und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Unfallverursacherin soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein, hatte blonde schulterlange Haare und eine normale Statur. Zudem trug die junge Frau eine graue Bommelmütze.

Hinweise zu der Unfallverursacherin mit dem älteren, roten Dreier-BMW, welcher vorne rechts sichtlich beschädigt sein dürfte, werden von der Polizei in Müllheim, Tel. 07631/17880, entgegengenommen.