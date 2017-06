Neuenburg Daten nehmen Tempo auf

Von Alexander Anlicker

Nachdem der Breitbandausbau in den Ortsteilen Steinen­stadt und Zienken durch die Firma Inexio abgeschlossen ist, geht es nun im Kernort Neuenburg weiter. Hier plant die Telekom den Netzausbau mittels Vectoring beziehungsweise FTTC (Fiber to the Curb/Glasfaser bis zum Verteilerkasten).

Neuenburg am Rhein. Dass der Netzausbau in der Kernstadt so lange auf sich warten lässt, liege daran, dass ein Mitbewerber der Telekom bei der Bundesnetzagentur bereits den Netzausbau mittels Vectoring beantragt und dafür eine Art Gebietsschutz erhalten habe. Das Unternehmen habe den Ausbau jedoch nicht innerhalb der Jahresfrist umgesetzt, so dass jetzt die Telekom zum Zug kommt. Dafür habe sich die Stadt auch eingesetzt und bei der Bundesnetzagentur schriftlich um die Freigabe der Netzknoten gebeten.

Ansatz der Stadt war, die Versorgung über den Markt sicherzustellen und nicht Steuergelder auszugeben, ergänzte Schuster. Trotzdem beteilige sich die Stadt am Glasfaser-Backbone-Netz des Landkreises, aus Solidaritätsgründen und um bei künftigen Entwicklungen nicht den Anschluss zu verlieren. „Wir fahren zweigleisig“, sagte der Rathauschef.

Christopher Beussel, Regio Manager der Telekom, stellte dem Gemeinderat die Pläne für den Ausbau vor und brachte dem Gremium ein Stück Glasfaserleitung als Anschauungsobjekt mit. Vectoring bedeute, dass von der zentralen Vermittlungsstelle in der Friedhofstraße die einzelnen Verteilerkästen im Stadtgebiet – insgesamt 22 Stück – mit Glasfaser angebunden werden. Von dort geht es über die bestehenden Hausanschlüsse mit Kupferkabeln zu den Kunden. Im Umkreis von 500 Metern Kabellänge um die Verteilerkästen ermöglicht Vectoring eine Geschwindigkeit von 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s)­ im Download und 40 Mbit/s im Upload. Die Glasfaserkabel werden in vorhandene Leerrohre gelegt, sind aber auch teilweise bereits vorhanden, wie etwa im Rohrkopf.

Beussel rechnet mit dem Beginn der Tiefbaumaßnahmen in drei bis vier Wochen. In etwa acht Wochen werden die Montageteams die Verzweigerkästen umbauen. Parallel dazu erfolgen Service und Wartung der Leitungen über Fernwartung. Dabei werde das Netz einem ausführlichen Stresstest unterzogen und jede einzelne Leitung geprüft, erläuterte Beussel.

Ende des Jahres kann dann die Umstellung erfolgen, allerdings nur auf Antrag der Kunden. „Es wird nichts von alleine umgestellt“, erläuterte er. Geplant ist auch, in Neuenburg einen Telekom-Laden einzurichten, um Beratung vor Ort anzubieten.

Möglich sei auch ein Glasfaseranschluss direkt bis ins Haus, allerdings müsse der Kunde die Kosten für die Tiefbaumaßnahmen selbst tragen, was Kosten von 8000 bis 10 000 Euro mit sich bringe, erklärte Beussel auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Allerdings sei Vectoring für Privathaushalte ausreichend, meinte Beussel.