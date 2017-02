Für die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen bedeutet Fasnacht erstmal Party ohne Ende. Doch es gibt auch gar nicht wenige Jugendliche die sich aktiv miteinbringen und bei Zunftabenden auf der Bühne stehen. Sei es als Gardemaidli in der Tanzgruppe oder als Solist in der Bütt. Letztere ist die Welt für Yasmin Thomas aus Neuenburg. Die Zwölfjährige steigt bei den Zunftabenden der Neuenburger Narrenzunft „D’Rhiischnooge“ in die Bütt – und das nicht zum ersten Mal. Alexander Anlicker hat sich mit ihr über ihren Auftritt unterhalten.

Eigentlich bin ich in keinem Fastnachtsverein. Der Vorstand der „Rhiischnooge“ hat mich am Fest meiner Gotti etwas vortragen sehen, und hat mich gefragt ob ich nicht einmal eine Büttenrede vortragen möchte. Das durfte ich dann mit zehn Jahren zum erstenmal machen.

Meine Mama schreibt mir meine Büttenreden, aber ich sage ihr was mir nicht gefällt oder was ich noch dazu haben möchte.

Ich sitze Abends mit meiner Familie zusammen und da entstehen dann die Ideen.

Nein, ich will ja nichts kopieren.

Bei manchen Wörtern ist es problematisch aber eigentlich fällt es mir ziemlich leicht die drei Seiten auswenig zu lernen.

Mit dem Schreiben und auswendig lernen sind es etwa drei Monate.

Kurz vor dem Auftritt bin ich sehr nervös, aber sobald ich auf der Bühne stehe, finde ich es toll zu zeigen, was ich kann.

Seit ich vier Jahre alt war, möchte ich Schauspielerin werden und die Bütt ist für mich eine gute Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen.

Eigentlich lerne ich erst jetzt die Fasnacht richtig kennen.

Da ich in keinem Verein bin, habe ich noch nie einen Umzug mitgemacht, aber da unser Spaßboot „Miss Piggy“ an der letztjährigen Rheinregatta nicht mitmachen durfte, laufen wir mit ihr am Neuenburger Fastnachtsumzug mit.

Ich lese sehr gerne und treffe mich mit meinen Freundinnen.

Ich würde gerne Schauspielerin werden, aber leider gibt es in Neuenburg, wo ich wohne, keine Möglichkeiten dafür.

Du hast im vergangenen Jahr mit deinem Auftritt als Bürgermeister-Kandidatin beim Neuenburger Zunftabend manch altem Hasen die Show gestohlen. Woher hast Du dein Talent für die Bütt?

Seit wann machst Du aktiv Fasnacht und stehst in der Bütt?

Schreibst Du deine Texte selbst oder bekommst Du Untersützung?

Woher nehmt Ihr die Ideen für Deinen Auftritt?

Holst Du Dir auch Ideen aus dem Internet, beispielsweise bei Youtube, oder sind die Gags dort zu abgedroschen?

Du trägst Deinen Auftritt frei vor, ohne vom Blatt abzulesen, ist das schwierig oder kannst Du dir Dinge einfach gut merken?

Wann fängst Du mit dem Proben für Deinen Auftritt an, und wieviel Zeit investierst Du in die Vorbereitung?

Du kamst letztes Jahr bei deinem Auftritt ganz cool rüber, hast Du kein Lampenfieber – oder hast Du irgendwelche Tricks dagegen?

Was treibt Dich an, dass Du Dich an Fasnacht in die Bütt stellst? Ist Fasnacht und Brauchtum wichtig für Dich?

Stehst Du nur in der Bütt oder muss man sich beim Umzug vor Dir als Hästräger in Acht nehmen?

Was machst Du, wenn nicht gerade Fasnacht ist?

Wie sehen Deine Zukunftspläne aus?

Meiner Meinung nach wurde ich mit dem Talent geboren. 