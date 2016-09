Chalampé/Neuenburg am Rhein. Die Natur als Gesundheitsspenderin steht im Mittelpunkt der deutsch-französischen Ausstellung „Natur-e“ am Sonntag, 25. September, in der Mehrzweckhalle im elsässischen Chalampé. Die Vereanstaltung findet von 10 bis 18 Uhr statt. Parallel dazu findet um die Mehrzweckhalle herum der Rheinmarkt, ein grenzüberschreitender Bauernmarkt, statt. Dabei teilt sich die Veranstaltung für große und kleine Naturliebhaber in einen aktiven Teil mit Bewegungsangeboten, Vorführungen und Vorträgen sowie einen zweiten Teil mit Präsentationsständen, an denen die Besucher teilweise auch aktiv einbezogen werden. Der angeschlossene Bauernmarkt ergänzt am diesem Tag das Gesundheitsangebot mit Produkten aus der Region. Die Veranstaltung wurde im Jahr 2002 gemeinsam von der Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud, der Stadt Neuenburg am Rhein sowie der Regio-Volkshochschule (VHS) mit dem Ziel entwickelt, die Natur beiderseits des Rheins in den Fokus der Bevölkerung zu rücken und diese dafür zu sensibilisieren. Der Bauernmarkt mit 20 Ausstellern öffnet seine Stände von 10 bis 18 Uhr. Um 11 Uhr gibt Thomas Weiß auf einem Rundkurs eine Einführung zum Nordic Walking. Gabrielle Winling zeigt, wie die Sophrologie dem Stress- und Angstabbau dient. Weiterhin werden Rezepte zur veganen Küche zubereitet. Um 14 Uhr findet eine Film- und Vortragsveranstaltung zum aktuellen Thema der Lyme-Borelliose statt. Hier geht es um den Zeckenbiss und seine möglichen gesundheitlichen Folgen. Ebenfalls um 14 Uhr zeigt VHS-Dozentin Ines Brüntrup, was Qi Gong ist. Um 15.30 Uhr folgt eine Vorführung zum Tai Chi mit einer Gruppe der Regio-VJS. Außerdem wird um 15 Uhr durch Anne-Sophie Ravn Kundalinî Yoga präsentiert. Für die Kinder schließt sich um 15.30 Uhr ein Theaterstück der Harfespielerin und Geschichtenerzählerin Catherine Keller an. Das Programm endet mit einem Vortrag zum Thema der vegetarischen Ernährung mit Josiane Goepfert. Neben dem Bauernmarkt gibt es im Außen- und Innenbereich der Mehrzweckhalleeine Ausstellung medizinischer Pflanzen aus dem Mittelalter, sowie Informationsstände zu den Themen Wildkräuter in der Küche und der Medizin, Schutz der Trinkwasserqualität, vegetarische Küche, traditionelle chinesischen Medizin, Herstellung von Kosmetik und Reinigungsmitteln auf der Grundlage natürlicher Produkte sowie Rudern als Gesundheitssport mit einem Stand des trinationalen Ruderzentrums. Ferner wird die Pony-Therapie mit kleinen Führungen auf dem Rücken der Pferde vorgestellt, und es gibt weitere Naturangebote für Kinder mit der Petite Camargue Alsacienne sowie einen Streichelzoo. Die Stadt Neuenburg informiert mit Schautafeln über das Projekt Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein. Die Regio-VHS wird mit einem eigenen Stand präsent sein. Sie stellt ihr neues Programm vor und nimmt Anmeldungen für das Herbstsemester entgegen. Alle Angebote sind an diesem Tag kostenlos.