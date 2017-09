Neuenburg Die Welt der Bücher und der Fantasie

Neuenburg am Rhein. Auch in diesem Jahr nehmen während der Sommerferien wieder viele Kinder und Jugendliche der Klassen eins bis sieben am Lese-Club „Heiß auf Lesen“ teil.

Die Abschlussveranstaltung findet am Freitag, 15. September, ab 15 Uhr im Dachgeschoss der Stadtbibliothek, Bildungshaus Bonifacius Amerbach, statt.

Clownin „Frau Rund“ mit ihrem Mitmach-Theater „Ein Buch, ein Wurm, ein Loch – ein Bücherwurm?“ entführt die Clubmitglieder und ihre Eltern voller Zauber, Magie und Fantasie in die Welt der Bücher und des Lesens. Anschließend zieht die Clownin die Gewinner und verteilt die Preise. Die Teilnehmer des Lese-Clubs erhalten ihre Urkunden.

Kuchen, Snacks und Getränke runden die Abschlussveranstaltung ab. Das Ende ist gegen 17 Uhr. Eingeladen sind alle Lese-Club-Mitglieder mit ihren Eltern.

Weitere Informationen bei: Stadtbibliothek Neuenburg am Rhein, Am Stadtgraben 1, Tel. 07631/73747 oder per E-Mail an: stadtbibliothek@neuenburg.de