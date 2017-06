Neuenburg Drei Titel für FC Neuenburg

Eine sportlich außergewöhnliche Saison hat der FC Neuenburg im vergangenen Jahr erlebt. Alle drei Aktivmannschaften konnten die Meisterschaft erringen.

Neuenburg am Rhein. Die erste Mannschaft konnte nach 34 Spieltagen mit 79 Punkten souverän die Meisterschaft feiern. Durch einen Kantersieg am letzten Spieltag in Buchenbach knackte das Team sogar noch die magische 100-Tore-Marke. Mit 102 erzielten Toren und nur 34 Gegentoren war man die torgefährlichste, abwehrstärkste und gleichzeitig konstanteste Mannschaft der Saison. Die Spieler von Trainer Stefan Bach haben somit nach dem Abstieg aus der Bezirksliga den direkten Wiederaufstieg geschafft.

Der Reserve des FCN gelang mit einem hart umkämpften 2:2 am letzten Spieltag im direkten Duell um die Meisterschaft in Buchenbach ebenso der Meistertitel. Nachdem das Team bereits im vergangenen Jahr Meister wurde, konnte man nun die Wiederholung feiern. Am Ende war die Mannschaft punktgleich mit der Spvgg. Buchenbach. Aufgrund des um 21 Tore besseren Torverhältnisses konnten die Neuenburger die Meisterschaft gewinnen. Auch die zweite Mannschaft knackte die 100-Tore-Marke mit 106 Toren.

Die Spielgemeinschaft der Frauenmannschaft mit den Sportfreunden Schliengen wurde Meister in der Bezirksliga Hochrhein und stieg in die Landesliga auf. Daneben konnte auch noch der Bezirkspokalsieg erreicht werden.

In den kommenden Wochen der Sommerpause gelte es nun für alle Mannschaften, „sich zu erholen, Kraft zu tanken, um die neuen schweren Aufgaben in den jeweils höheren Spielklassen anzugehen“, heißt es abschließend von Vereinsseite.