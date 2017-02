Von Alexander Anlicker

Die Neuenburger „Rhii­schnooge“ stehen in den Startlöchern für den Beginn der heißen Phase der Fasnacht am Schmutzige Dunschdig. Die Vorbereitungen für die Zunftabende und den Fasnachtsumzug laufen bei der Narrenzunft auf Hochtouren.

Neuenburg am Rhein. Neu ist in diesem Jahr eine Narrenmesse am Fasnachtssonntag in der katholischen Kirche.

„Wir sind happy, beide Zunftabende sind bereits komplett ausverkauft“, freut sich Zunfträtin Tanja Schäfer und verspricht ein kurzweiliges und pfiffiges Programm. Für die Eröffnung des Zunftabends haben sich die „Rhii­schnooge“ etwas neues einfallen lassen, sagt Schäfer.

Richtig los geht’s am Schmutzige Dunschdig, 23. Februar, mit der Schulstürmung durch die Neuenburger Narrencliquen am Vormittag und abends ab 19.11 Uhr mit dem Hemdglunkiumzug. Musikalisch begleitet wird der Umzug vom Männergesangverein Neuenburg. Stationen sind der Narrenbrunnen und Rathausplatz, wo die Schnooge das Rathaus stürmen und die Fasnacht proklamieren. Anschließend stellen die Burghexen den Narrenbaum auf dem Rathausplatz auf.

Um 20.11 Uhr beginnt der Hemdglunkiball im Neuenburger Stadthaus mit der Band „Atlantis“ und der Guggemusik „Guggemuhlis“ aus Badenweiler (Einlass nur in Verkleidung, der Eintritt kostet fünf Euro).

Zu den Glanzlichtern zählen die Zunftabende am Freitag und Samstag, 24. und 25. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr unter dem Motto „Ma kennt, ma meeßt, ma sodd mol dra, Schluss mit Schwätze – fange aa!“.

Mit einer Neuerung warten die Neuenburger Narren am Fasnachtssonntag, 26. Februar, auf. Erstmals findet ab 11.11 Uhr eine Narrenmesse in der katholischen Kirche statt, organisiert von Pfarrer Dieter Maier und der Neuenburger Obernärrin Elfriede Hüttlin. Hästräger sind in der Kirche ausdrücklich erwünscht. Musikalisch umrahmt wird die Narrenmesse von der Stadtmusik und dem Narre-Some-Chor.

Zeitgleich eröffnet auch das Narrendorf auf dem Rathausplatz. Nach dem Zunftmeisterempfang um 13.11 Uhr im Rathaus beginnt um 14.11 Uhr der Höhepunkt der Straßenfasnacht: Der Fasnachtsumzug durch die Neuenburger Innenstadt. Mehr als 60 Gruppen mit rund 2000 Hästrägern haben sich laut Zunftrat Philipp Müller angemeldet. Darunter sind insgesamt 13 Musikvereine und Guggemusiken. Daneben freut sich Müller über viele Umzugswagen. Anschließend ist buntes Narrentreiben mit Gugge-Konzert im Narrendorf auf dem Rathausplatz und im Stadthaus bei Kaffee und Kuchen.

Am Rosenmontag, 27. Fe­bruar, ab 20.11 Uhr (Einlass ab 19.11 Uhr) laden die Wuhrlochfrösche zum „Tierischen Rosenmontag“ im Staufersaal des Stadthauses ein. Für die Musik beim Maskenball sorgen die „Klemmfäägbrunzer“. Die besten drei Kostüme werden prämiert.

Am Fasnachtsdienstag startet der Kinderumzug um 13.30 Uhr auf der Metzgerstraße. Dieser führt über den Rathausplatz zum Stadthaus, wo ab 14.11 Uhr die Kinderfasnacht mit den Klosterkopfhexen steigt.

Abends ab 20.11 Uhr öffnen die „Rhiischnooge“ die Zunftstube am Zipperplatz um 22.11 Uhr. Von dort soll dann der Trauermarsch zum Rathausplatz starten, wo die Kampagne mit der Fasnachtsverbrennung zu Ende geht.